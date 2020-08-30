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Олена Кравець розповіла про своє самопочуття і боротьбу з коронавірусом

Автор: Дарья Русина

Олена Кравець підчепила коронавірус через що тимчасово відмовилася від зйомок і роботи. Аналіз на COVID-19 показав позитивний результат і артистка пішла на самоізоляцію. Про те, як на даний момент протікає хвороба, Кравець розповіла в Instagram.

Зірка студії "Квартал 95" розповіла, що поборола коронавірус і боятися більше нічого. "Коли отримав негативний результат тесту і дивишся услід цій бяці коронавирусній! Спасибі вам за підтримку, люди мої! Бережіть себе!" - прокоментувала зірка.

Олена Кравець поборола коронавірус (фото: instagram.com/lennykravets)

Підписники щиро пораділи за Олену і побажали міцного здоров'я. Деяким було цікаво дізнатися про подробиці хвороби, однак зірка не стала відповідати на такі питання:

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  • Лена, а поділіться, будь ласка, симптомами, які у вас були
  • Так швидко?
  • Ми раді, що ви здорові, чекаємо нових проектів.
  • Оленка. Ви підняли мені настрій. Бережіть себе.
  • Де тест купували, Лена?
  • Приємні новини!

Олена Кравець поборола коронавірус (фото: instagram.com/lennykravets)

Нагадаємо, що Сергій Бабкін підчепив COVID-19 після скандального шоу.

Ми розповідали про те, що лікар з Чернівців повторно підчепила COVID-19 і повідомила про джерело зараження.

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Новини України Олена Кравець