Олена Кравець розповіла про своє самопочуття і боротьбу з коронавірусом

Олена Кравець підчепила коронавірус через що тимчасово відмовилася від зйомок і роботи. Аналіз на COVID-19 показав позитивний результат і артистка пішла на самоізоляцію. Про те, як на даний момент протікає хвороба, Кравець розповіла в Instagram.

Зірка студії "Квартал 95" розповіла, що поборола коронавірус і боятися більше нічого. "Коли отримав негативний результат тесту і дивишся услід цій бяці коронавирусній! Спасибі вам за підтримку, люди мої! Бережіть себе!" - прокоментувала зірка.

Олена Кравець поборола коронавірус (фото: instagram.com/lennykravets)

Підписники щиро пораділи за Олену і побажали міцного здоров'я. Деяким було цікаво дізнатися про подробиці хвороби, однак зірка не стала відповідати на такі питання:

Лена, а поділіться, будь ласка, симптомами, які у вас були

Так швидко?

Ми раді, що ви здорові, чекаємо нових проектів.

Оленка. Ви підняли мені настрій. Бережіть себе.

Де тест купували, Лена?

Приємні новини!

Олена Кравець поборола коронавірус (фото: instagram.com/lennykravets)

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