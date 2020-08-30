Олена Кравець розповіла про своє самопочуття і боротьбу з коронавірусом

Олена Кравець підчепила коронавірус через що тимчасово відмовилася від зйомок і роботи. Аналіз на COVID-19 показав позитивний результат і артистка пішла на самоізоляцію. Про те, як на даний момент протікає хвороба, Кравець розповіла в Instagram.
Зірка студії "Квартал 95" розповіла, що поборола коронавірус і боятися більше нічого. "Коли отримав негативний результат тесту і дивишся услід цій бяці коронавирусній! Спасибі вам за підтримку, люди мої! Бережіть себе!" - прокоментувала зірка.
Підписники щиро пораділи за Олену і побажали міцного здоров'я. Деяким було цікаво дізнатися про подробиці хвороби, однак зірка не стала відповідати на такі питання:
Олена Кравець поборола коронавірус (фото: instagram.com/lennykravets)
Нагадаємо, що Сергій Бабкін підчепив COVID-19 після скандального шоу.
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