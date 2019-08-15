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Элемент хвастовства: Комаровский рассказал, какой должна быть одежда для малышей

STYLERЖизнь    15.08.2019 - 08:28
Элемент хвастовства: Комаровский рассказал, какой должна быть одежда для малышей
Евгений Комаровский (Фото: facebook.com/komarovskiynet)

Комаровский дал советы родителям по выбору детской одежды

Евгений Комаровский рассказал, какой должна быть одежда для маленьких детей и младенцев. Известный педиатр назвал основные требования при подборе одежды для малышей первого года жизни и подчеркнул, что в этом возрасте самым важным для нее является функциональность и безопасность.

Доктор Комаровский отметил, что хоть изначально детская одежда была придумана точно с такой же целью, что и одежда для взрослых, и преследовала она цель защитить человека от неблагоприятных факторов внешней среды (дождя, солнца, холода), но сейчас одежда превратилась в элемент хвастовства.

"Чтобы показать, что нам очень хочется, чтобы на нашего ребенка обратили внимание, чтобы все увидели, как нам на него ничего не жалко, и так далее. То есть одежда уже выполняет некие эстетические функции, на которые очень часто мы обращаем большее внимание, чем на функции медицинские", - рассказал врач высшей категории на своем YouTube-канале в передаче "Спросите доктора Комаровского".

Комаровский обратил внимание родителей на подборе одежды для детей первого года жизни, где все должно быть очень функционально, а параметры безопасности гораздо важнее любой красоты.

Какие принципиальные требования к детской одежде, особенно для самых маленьких:

"Это прежде всего натуральные материалы - лен и хлопок. Безопасные красители. Если сомневаетесь, покупайте максимально белое. Обращаю ваше внимание, что вся детская одежда должна быть сертифицирована для применения именно для детей", - сказал доктор Комаровский.

Элемент хвастовства: Комаровский рассказал, какой должна быть одежда для малышей

Евгений Комаровский (Фото: facebook.com/komarovskiynet)

Педиатр также подчеркнул, что конструкция любого предмета должна предусматривать возможность надеть его на спящего ребенка.

"Опять таки, дети первого года жизни спят исключительно на спине. Поэтому все застежки должны быть спереди", - рассказал он.

Еще одним важным и достаточно специфическим нюансом являются рукова детской одежды - они должны быть достаточно широкими, чтобы в этот рукав могла поместиться мамина рука, и взяла руку ребенка.

"Кроме этого в детской одежде, особенно этого возраста, используются именно кнопки и липучки. Но в 21 веке веке не используются никакие веревочки, тесемочки и так далее", - добавил Комаровский.

Видео: YouTube / Доктор Комаровский

Напомним, что за две с половиной недели до начала учебного года в МОН и Минобразования напомнили, что в Украине невакцинированные дети не смогут посещать занятия в детсадах и школах. Родителей призывают сделать своим детям все необходимые прививки до 1 сентября.

Ранее мы писали о том, что доктор Евгений Комаровский рассказал, чем опасны социальные сети и как минимизировать данный риск.

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