Зверніть увагу: Комаровський розповів, яким має бути одяг для немовлят

Євген Комаровський (Фото: facebook.com/komarovskiynet)

Комаровський дав поради батькам щодо вибору дитячого одягу

Євген Комаровський розповів, яким має бути одяг для маленьких дітей та немовлят. Відомий педіатр назвав основні вимоги при підборі одягу для малюків першого року життя і наголосив, що в цьому віці найголовнішим для неї є функціональність і безпека.

Доктор Комаровський зазначив, що хоч спочатку дитячий одяг було вигадано саме з такою ж метою, що і одяг для дорослих, і переслідував він мету захистити людину від несприятливих факторів зовнішнього середовища (дощу, сонця, холоду), але зараз одяг перетворився на елемент хвастощів.

"Щоб показати, що нам дуже хочеться, щоб на нашу дитини звернули увагу, щоб всі побачили, як нам на неї нічого не шкода, і так далі. Тобто одяг вже виконує певні естетичні функції, на які дуже часто ми звертаємо більше уваги, ніж на функції медичні", - розповів лікар вищої категорії на своєму YouTube-каналі в передачі "Запитайте доктора Комаровського".

Комаровський звернув увагу батьків на підбор одягу для дітей першого року життя, де все має бути дуже функціонально, а параметри безпеки набагато важливіше за будь-яку красу.

Які принципові вимоги до дитячого одягу, особливо для немовлят:

"Це перш за все натуральні матеріали - льон і бавовна. Безпечні барвники. Якщо сумніваєтеся, купуйте максимально біле. Звертаю вашу увагу, що весь дитячий одяг має бути сертифікований для застосування саме для дітей", - сказав доктор Комаровський.

Євген Комаровський (Фото: facebook.com/komarovskiynet)

Педіатр також наголосив, що конструкція будь-якого предмета повинна передбачати можливість надіти його на сплячу дитину.

"Знову таки, діти першого року життя сплять виключно на спині. Тому всі застібки повинні бути спереду", - розповів він.

Ще одним важливим і досить специфічним нюансом є рукова дитячого одягу - вони повинні бути достатньо широкими, щоб у цей рукав могла поміститися мамина рука, і взяла руку дитини.

"Крім цього в дитячому одязі, особливо цього віку, використовуються саме кнопки і липучки. Але в 21 столітті столітті не використовуються ніякі мотузочки, ремінці тощо", - додав Комаровський.

Відео: YouTube / Доктор Комаровський

Нагадаємо, що за два з половиною тижні до початку навчального року в МОН і Міносвіти нагадали, що в Україні невакциновані діти не зможуть відвідувати заняття у дитсадках і школах. Батьків закликають зробити своїм дітям всі необхідні щеплення до 1 вересня.

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