Как отличить боли роста от опасных: Комаровский дал важные советы

Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Комаровский описал случаи боли роста у детей

Евгений Комаровский рассказал про боли роста, которые проходят через некоторое время, и указал, как их отличить от опасных болей. Известный педиатр на своем YouTube-канале в передаче "Спросите доктора Комаровского" напомнил наверняка знакомый каждому термин - перерастание болезни.

Очень актуальной и практически всегда перерастаемой ситуацией является случай, когда у ребенка регулярно болят ножки, но иногда и ручки.

Доктор Комаровский описал, как это может выглядить. Когда ребенок укладывается спать и оказывается под одеялом, у него возникает боль в ножках.

Малыш говорит об этом маме, иногда активно плачет, и это происходит систематически.

"Фиксирую внимание - он не придумывает, это есть на самом деле", - подчеркнул доктор Комаровский.

Доктор Евгений Комаровский (Фото: РБК-Украина)

Чаще всего это происходит в возрасте от 3 до 5 и от 9 до 12 лет, то есть в периоды интенсивного роста.

Медицина пытается объяснить, с чем это связано, и существует предположение, что рост костей опережает рост сухожилий, они натягиваются, и с этим и связаны боли.

"Главное, в чем суть, эти боли возникают именно в состоянии покоя. Не тогда, когда он бегает, прыгает и устает, а когда укладывается спать. И это принципиально отличает боли роста от других болей, опасных. Опасные боли как правило связаны с физической нагрузкой, а здесь ситуация другая", - рассказал он.

Доктор Комаровский дал рекомендации, как поступать в подобных ситуациях. Можно утешить, погладить, погреть ребенка. В крайнем случае, раз в неделю можно давать ему обезболивающее, например Ибупрофен.

Если же ситуация не может вами контролироваться, если каждый день ребенку хочется давать лекарства, то конечно же эту проблему нужно обсудить с вашим доктором, отметил Комаровский.

Видео: YouTube / Доктор Комаровский

Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал о четырех правилах ухода за ребенком во время его болезни.

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