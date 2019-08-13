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Комаровский развенчал миф про диетические добавки

STYLERЖизнь    13.08.2019 - 07:18
Комаровский развенчал миф про диетические добавки
Доктор Комаровский (Фото: РБК-Украина)

Комаровский рассказал про БАДы и витамины для профилактики инфаркта

Евгений Комаровский развенчал популярный миф о пользе биоактивных добавок для здоровья человека и их эффективности для профилактики и лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Известный педиатр в своем Instagram со ссылкой на pharma.net.ua отметил, что ученые провели соответствующие исследования и опубликовали результаты, согласно которым БАДы не являются панацеей от инфаркта миокарда и других заболеваний сердца. 

Доктор Комаровский рассказал, что из-за уверенности большого количества людей во всем мире в абсолютной полезности биоактивных добавок и витаминов их продавцы зарабатывают достаточно приличные деньги.

Например, только в США рынок подобных товаров составляет более 30 млрд долларов ежегодно. Однако действительно ли все это на пользу здоровью покупателей? Оказывается, это не так.

Как сообщил доктор высшей категарии, ученые провели анализ 277 рандомизированных исследований, оценивавших эффективность витаминов и диетических добавок в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний более чем миллиона пациентов из разных стран. Результаты данного исследования недавно опубликовало издание Annals of Internal Medicine.

Комаровский развенчал миф про диетические добавки

Евгений Комаровский (Фото: facebook.com/komarovskiynet)

Как удалось выяснить, действительно положительно на состояние сердечно-сосудистой системы повлияло лишь снижение потребления соли испытуемыми.

"К сожалению, не подтвердилось, что омега-3 жирные кислоты защищают от инфаркта миокарда и других заболеваний сердца, а фолиевая кислота снижает риск инсульта. Смертность при сердечнососудистых заболеваниях у тех, кто принимал добавки и витамины, и у тех, кто обходился без них, была на одном уровне", - говорится в публикации.

Возможно, БАДы и витамины улучшают самочувствие, но объективно на состояние здоровья человека они не влияют, подчеркнул доктор Комаровский.

Комаровский развенчал миф про диетические добавки

Доктор Комаровский развенчал миф про диетические добавки (Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Как сообщалось ранее, на днях доктор Комаровский рассказал о четырех правилах ухода за ребенком во время его болезни.

Также мы писали о том, что Евгений Комаровский ответил на вопрос о том, может ли бешенство передаваться от зараженного человека к другому человеку. 

Напомним, ранее в Минздраве Украины рассказали о штамме особо опасного вируса гриппа, который придет в страну уже в эпидемсезоне 2019-2020.

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Новости Украины здоровое питаниеДоктор КомаровскийЕвгений Комаровский
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