Електросамокати - зло? Чому ніхто не любить "пішоходів на колесах" і як "рулять" у Європі

Електросамокати. Цей так званий легкий персональний транспорт заполонив українські міста і користується неабиякою популярністю. Але є одне "але". Все частіше "пішоходи на колесах" через недотримання елементарних правил дорожнього руху стають жертвами або винуватцями ДТП. Більше того, у подібних транспортних пригодах часто страждають діти, як от нещодавно у центрі Львова, де пара на електросамокаті на повній швидкості влетіла у натовп.

Що не так з електросамокатами в Україні, як вони працюють у Європі, чи є змога змусити легковажних "пішоходів на колесах" дотримуватися ПДР - розповів РБК-Україна транспортний аналітик і урбаніст Олександр Гречко. Він, до слова, сам активний користувач електросамокату, велосипеду та автомобіля, тому зміг об'єктивно оцінити всю проблематику питання.

В умовах постійних автомобільних заторів, а також через некомфортні для людей обмеження громадського транспорту, все більше жителів шукають альтернативу. І велосипеди, електросамокати в теплу пору року дуже виручають, оскільки позбавляють людину вищенаведених проблем і дають можливість економити кошти та власний час.

Згідно Правил дорожнього руху, їхати на велосипеді тротуарами дозволено лише дітям до 7 років. Відповідно, діти, підлітки і дорослі велосипедисти чи користувачі електросамокатів мають їздити по проїзній частині. Але наявної інфраструктури для того, щоб такі безпечні поїздки відбувалися в Києві, критично недостатньо.

Окрім того, хаотичне паркування, швидка їзда автомобілів та використання ними смуг громадського транспорту спонукає користувачів легкого транспорту їздити саме на тротуарах. Головна причина - бо там безпечніше і мінімальні шанси того, що зіб'є авто.

З іншого боку це створює конфлікт велосипедистів, самокатчиків вже з пішоходами, оскільки такий транспорт тихий і користувачі можуть розганятися та неочікувано нанести шкоду здоров'ю будь-якого пішохода. Тим більше, що тротуари в місті часто досить вузькі, а де вони широкі, на них запарковані автомобілі (часто з порушенням ПДР).

Про швидкісний режим самокатчиків та варіант вирішення проблеми

В країнах Європи дійсно обмежують швидкість електросамокатів, моноколіс для руху велодоріжками до 20-25 км на год. Саме тому сертифіковані під європейський ринок самокати програмно обмежують, щоб вони не могли їхати швидше, навіть коли дозволяє потужність (хоча так само програмно це можна змінити).

При цьому досить багато самокатів, моноколіс, які продаються в Україні можуть їхати значно швидше - 40-60 км на годину. А це вже дуже велика швидкість для руху не тільки тротуарами, а й велодоріжками, що може бути небезпечно для всіх користувачів. До того ж не всі користувачі такого транспорту одягають захисне обладнання.

"До думки про введення швидкісного обмеження для самокатів відношусь дуже скептично, оскільки в Києві дуже багато місць, де досі не перевіряється швидкісний режим автомобілів. Як будуть перевіряти швидкість самокатчиків - питання риторичне. Найкращим рішенням у даній ситуації є максимально швидке для міста обладнання велосипедних доріжок, де ширина проїзної частини дозволяє це зробити, а також забезпечення вільного руху на всіх смугах громадського транспорту", - говорить експерт.

Олександр Гречко наголошує також про необхідність постійної комунікації як з киянами, так і з сервісами, що надають масові послуги прокату велосипедів і самокатів.

"Треба, щоб вони кожен раз під час використання послуги прокату в додатку повідомляли користувачам, що згідно ПДР заборонено рух тротуарами, на яких не обладнані окремі велосмуги", - додав він.