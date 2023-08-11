Електросамокати - рівноправні учасники руху. Як правильно їздити, щоб не отримати штраф

Навіщо електросамокати прирівняли до автівок

Автори законопроєкту, який і запропонував такі зміни, аргументували це рішення тим, що ЗУ "Про Основні засади державної екологічної політики України на період до 2030 року" передбачає досягти:

зменшення викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря

зменшення викидів парникових газів у 2030 році до рівня менш як 60%

10% електротранспорту в загальній кількості придбаних машин

Крім того, через повномасштабну війну, розв'язану Росією проти України, сталося порушення основних логістичних маршрутів для поставок палива. Електротранспорт може вирішити цю проблему шляхом зменшення рівня дефіциту та відповідно вартості.

Згідно з прийнятим законон органи місцевого самоврядування повинні організувати місця зберігання транспортних засобів на відповідній території з урахуванням забезпечення їх станціями зарядки електромобілів.

До того у законопроєкті чітко прописали визначення електричних видів транспорту, однак електросамокати не зазначили, тому непорозуміння виникають й надалі.

Так само не визначено й обов'язки, права водіїв електросамокатів і норми поведінки інших учасників дорожнього руху.

Як регулюють дорожній рух електросамокатів

Основні правила руху:

їздити по тротуарах на електросамокатах і гіроскутерах заборонено

варто рухатися якомога правіше проїзною частиною

заборонено електротранспортом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння

користуватися світловідбивальними елементами

їздити в шоломі та користуватися іншими засобами безпеки

не розвивати швидкість вище, ніж дозволено вашому транспортному засобу

не перевозити пасажирів, якщо ваш транспорт цього не дозволяє

Крім того, рух електросамокатів регулюється правилами дорожнього руху, загальними, як для пішоходів, так і для водіїв автомобілів.

За словами першого заступника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, якщо електросамокат створив аварійну ситуацію на дорозі, тоді його карають як автомобільний транспортний засіб.

Які штрафи за порушення на самокаті

За управління самокатом у стані алкогольного сп'яніння до правопорушника застосовуватиметься штраф у розмірі 17 000 гривень та вилучення посвідчення водія (ст. 130 КУпАП).

Крадіжка моноколеса чи самокату кваліфікуватиметься як незаконне заволодіння транспортним засобом - за статтею 289 ККУ. Санкції цієї статті - обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на такий самий строк. Якщо крадіжка буде здійснена групою осіб, терміном від 5 до 8 років.