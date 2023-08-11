Электросамокаты - равноправные участники движения. Как правильно ездить, чтобы не получить штраф

В апреле 2023 года электросамокаты и моноколеса приравняли к транспортным средствам. То есть, для таких водителей изменяются правила движения и нормы наказаний за правонарушения.
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Авторы законопроекта, который и предложил такие изменения, аргументировали это решение тем, что ЗУ "Об Основах государственной экологической политики Украины на период до 2030 года" предполагает достичь:
Кроме того, из-за полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, произошло нарушение основных логистических маршрутов для поставок топлива. Электротранспорт может решить эту проблему путем уменьшения уровня дефицита и соответственно стоимости.
Согласно с принятым законом, органы местного самоуправления должны организовать места хранения транспортных средств на соответствующей территории с учетом обеспечения их станциями зарядки электромобилей.
К тому же в законопроекте четко прописали определение электрических видов транспорта, однако электросамокаты не указали, поэтому недоразумения возникают и дальше.
Также не определены и обязанности, права водителей электросамокатов и нормы поведения других участников дорожного движения.
Основные правила движения:
Кроме того, движение электросамокатов регулируется правилами дорожного движения, общими как для пешеходов, так и для водителей автомобилей.
По словам первого заместителя Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, если электросамокат создал аварийную ситуацию на дороге, его наказывают также как автомобильное транспортное средство.
За управление самокатом в состоянии алкогольного опьянения к правонарушителю будет применяться штраф в размере 17 000 гривен и изъятие водительского удостоверения (ст. 130 КУоАП).
Кража моноколеса или самоката будет квалифицироваться как незаконное завладение транспортным средством - по статье 289 УКУ. Санкции этой статьи - ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на такой же срок. Если кража будет совершена группой людей, сроком от 5 до 8 лет.
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