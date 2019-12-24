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Електронні сигарети прирівняють до звичайних: неприємні новини для курців

STYLERЖиття    24.12.2019 - 17:06
Електронні сигарети прирівняють до звичайних: неприємні новини для курців
В Україні електронні сигарети прирівняють до звичайних (Колаж РБК-Україна)

Електронні сигарети потраплять під кілька заборон в Україні

В Україні електронні сигарети прирівняють до звичайних і заборонять користуватися ними в громадських місцях. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в своєму Telegram-каналі.

У Кабінеті міністрів України ініціювали зміни до законодавства, які прирівняють електронні сигарети до звичайних. Це призведе до того, що всі електронні сигарети та інші тютюнові вироби для електричного нагрівання прирівняють до тютюнових засобів.

Оборот електронних сигарет буде регулюватися відповідно до законодавства України, на них поширюватиметься обмеження щодо реклами, а куріння в громадських місцях заборонять.

"Здоров'я українців повинне бути захищене від шкідливого впливу тютюну. Більш того, це європейська практика у сфері регулювання обігу тютюнових виробів", - написав прем'єр-міністр України.

Електронні сигарети прирівняють до звичайних: неприємні новини для курцівВарто відзначити, що раніше куріння електронних сигарет було дозволено у багатьох публічних і громадських місцях. Зокрема, українці могли вільно курити електронні сигарети в кафе і ресторанах, в приміщеннях, а також у поїздах.

Раніше ми повідомляли про те, що з 1 січня 2020 року в Україні істотно зросте ціна на одну пачку сигарет. Це пов'язано з плановим підвищенням акцизних ставок. Крім цін на звичайні сигарети, зросте також вартість інших тютюнових виробів.

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