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Електронні лікарняні: коли запустять послугу і як це буде працювати

STYLERЖиття    04.03.2020 - 07:04
Електронні лікарняні: коли запустять послугу і як це буде працювати
Електронні лікарняні в Україні (Колаж РБК-Україна)

Названа дата запуску електронних лікарняних в Україні

Електронні лікарняні в Україні запрацюють з 1 квітня 2020 року. Українці зможуть отримати лікарняний листок через зручний веб-інтерфейс з використанням цифрового підпису. Як зазначив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, це нововведення дозволить позбутися фальшивих лікарняних, а також від необхідності відвідувати медустанову для того, щоб закрити лікарняний листок.

Крім того, інформація про пацієнта буде потрапляти у фонд соціального страхування і до роботодавця автоматично і набагато швидше, що істотно скоротить потребу в бланках суворої звітності.

"Замість того, щоб виписувати лікарняні ("лікарняні листи") на паперових бланках, лікарі будуть робити це через простий веб-інтерфейс з використанням цифрового підпису", - зазначив Дубілет і повідомив, що впровадження нової системи практично нічого не коштуватиме державі, через те, що вона створюється на базі вже чинного програмного забезпечення Пенсійного фонду

Раніше повідомлялося, що після запуску електронних лікарняних, пацієнтам достатньо буде відкрити в присутності лікаря. Для кожного медпрацівника буде використовуватися цифровий підпис. Щоб закрити лікарняний, досить буде подзвонити своєму лікареві. Всі дані будуть зберігатися в спеціальному реєстрі.

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