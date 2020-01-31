В Украине появятся электронные больничные: названа дата

В Украине введут электронный больничный
Больничные в Украине с 1 апреля 2020 года появятся в электронной форме. Такое нововведение должно ускорить выплату компенсаций и будет способствовать борьбе с коррупцией. Об этом рассказал заместитель Министра социальной политики Олег Коваль.
Электронный больничный сможет гарантировать прозрачность по нескольким направлениям. Каждый больничный будет подписывать врач с помощью электронной подписи.
Электронный оборот позволит отслеживать, выдавал ли больничный профильный доктор. Также появится возможность отслеживать схемы, при которых половина сотрудников предприятия якобы находится на больничном, но они продолжают работать, и получать выплаты из Фонда соцстрахования.
Весь процесс будет автоматизирован. Информация через реестр Пенсионного Фонда автоматически будет попадать в Фонд соцстрахования, и человек сразу будет получать компенсацию.
По словам Коваля, благодаря электронным больничным государство ежегодно будет экономить от 1 до 5 миллиардов гривен.
Напомним, что в Украине кардинально изменится медицинское обслуживание. Это коснется электронных направлений, бесплатного обслуживания и т.д.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что система eHealth, которую запустили 2,5 года назад, уже усовершенствована и теперь сможет обеспечить надежную защиту персональных данных пациентов.
Также eHealth даст возможность запустить полезные онлайн-сервисы для украинцев, включая возможность выбора семейного врача и заключение декларацию с врачом через онлайн.