EL Кравчук побився з Фаготом (відео)

Чому Фагот побився з артистом

EL Кравчук пригадав, що конфлікт виник під час модного заходу. Він та Фагот мали показатися у дизайнерських "луках". І раптом артисти "не поділили" увагу.

Виявилося, Фагот був незадоволений тим, що у Кравчука нібито був кращий одяг. І тоді співаки почубилися.

EL Кравчук розповів про бійку з Фаготом (скріншот)

"Було дуже весело. Ми разом брали участь в показі моделей, нас одягли в дуже яскравий одяг. І Фагот щось відчув, що одяг, який у мене, краще, аніж у нього. І в нас виник якийсь конфлікт на цьому тлі", - пригадав EL Кравчук.

За словами артиста, він та Фагот завдали ударів. Але потім вони помирилися. Кравчуку та Фаготу вдалося швидко забути про конфлікт. Ймовірно, це було на емоціях, а тому нині вони не ворогують.

"Але ж потім ми поржали з цього. Навроцька нас помирила", - додав EL Кравчук.

Що відомо про EL Кравчук

Співаку 47 років, він народився у Вільнюсі, але потім його родина переїхала до Києва. В Україні Кравчук здобув освіту і почав свою кар'єру. Артист випустив чимало хітів, а після початку повномасштабної війни РФ проти України відмовився від виконання пісень російською.

Ба більше, ще з 2014 року він підтримує українських військових та виступає у різних куточках нашої країни. Нещодавно EL Кравчук пройшовся артистами, які бояться їздити на фронт.