EL Кравчук подрался с Фаготом (видео)

Почему Фагот подрался с артистом

EL Кравчук напомнил, что конфликт возник во время модного мероприятия. Он и Фагот должны были показаться в дизайнерских "луках". И вдруг артисты "не поделили" внимание.

Оказалось, Фагот был недоволен тем, что у Кравчука якобы была лучшая одежда. И тогда певцы устроили потасовку.

EL Кравчук рассказал о драке с Фаготом (скриншот)

"Было очень весело. Мы вместе участвовали в показе моделей, нас одели в очень яркую одежду. И Фагот что-то почувствовал, что одежда, которая у меня, лучше, чем у него. И у нас возник какой-то конфликт на этом фоне", - вспомнил EL Кравчук.

По словам артиста, он и Фагот нанесли удары. Но потом они помирились. Кравчуку и Фаготу удалось быстро забыть о конфликте. Вероятно, это было на эмоциях, поэтому сейчас они не враждуют.

"Но потом мы поржали над этим. Навроцкая нас помирила", - добавил EL Кравчук.

Что известно об EL Кравчук

Певцу 47 лет, он родился в Вильнюсе, но потом его семья переехала в Киев. В Украине Кравчук получил образование и начал свою карьеру. Артист выпустил немало хитов, а после начала полномасштабной войны РФ против Украины отказался от исполнения песен на русском языке.

Более того, еще с 2014 года он поддерживает украинских военных и выступает в разных уголках нашей страны. Недавно EL Кравчук прошелся по артистам, которые боятся ездить на фронт.