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EL Кравчук пройшовся по артистам, які свого часу відмовилися виступати для бійців на фронті

П'ятниця 23 серпня 2024 11:30
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EL Кравчук пройшовся по артистам, які свого часу відмовилися виступати для бійців на фронті EL Кравчук (фото: instagram.com/el.kravchuk)
Автор: Іванна Пашкевич

Легендарний український співак El Кравчук різко висловився про колег, які у 2016 році відмовилися виступати перед військовими на передовій.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця для OBOZ.UA.

Так, EL Кравчук пригадав, що дев’ять років тому він на День Незалежності давав концерт у Попасній.

Виконавець запросив із собою артистів, однак "не зміг нікого привезти - усі відмовили".

"Було так неприємно і соромно дивитися в очі військовим. Але вони сказали тоді: "Слухай, ти пам'ятаєш усіх, кому телефонував?" Я відповів, що так. "Запам'ятай, ми можемо в пам'яті щось домалювати, щось пропустити, але є речі, які забути неможливо. Ми повинні себе поважати", - розповів співак.

На його думку, деякі з колег сьогодні зображають "яскравих патріотів" виключно для публіки. El Кравчук не соромився назвати конкретні імена тих, кого мав на увазі.

EL Кравчук пройшовся по артистам, які свого часу відмовилися виступати для бійців на фронті

EL Кравчук (фото: instagram.com/el.kravchuk)

"Віталій Козловський. І не тільки він. Усі, хто знімався тоді на Дні Незалежності в 2016 році, відмовились їхати до військових. Пономарьов був зайнятий того дня. Я підходив до "Авіатора", Івана Дорна... Усі, хто був там. Усі, хто брав участь у концерті до Дня Незалежності на каналі "Інтер", - сказав він.

El Кравчук поспішив уточнити, що він не засуджує знаменитостей за їхню співпрацю з "Інтером", оскільки сам сприймав це як додатковий спосіб підтримати військових фінансово.

"Інтер" - це такий канал, який мене кликав або тільки тільки на День Незалежності (щороку), або на якісь провокаційні проєкти. Це були якісь гроші, завжди комерція. Окей, нехай вони виплатять мені гонорар, а я витрачу ці гроші в Попасній, наприклад. І я бачу в цьому нормальний сенс не тільки для себе. Зараз теж дуже важко збирати гроші на благодійність, на допомогу. Не тільки військову, а ще й гуманітарну", - підсумував артист.

До слова, EL Кравчук спільно з Ансамблем пісні й танцю Збройних Сил України в День Прапора та День Харкова презентували ліричну пісню-присвяту місту.

Всі кошти з переглядів відеокліпу та прослуховувань пісні на стримінгових майданчиках також будуть перераховані на відновлення корпусів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Раніше EL Кравчук розповів, як через окупацію не міг поховати батька.

Також він розкрив невідомі подробиці про Винника.

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