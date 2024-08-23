EL Кравчук пройшовся по артистам, які свого часу відмовилися виступати для бійців на фронті

Легендарний український співак El Кравчук різко висловився про колег, які у 2016 році відмовилися виступати перед військовими на передовій.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця для OBOZ.UA.

Так, EL Кравчук пригадав, що дев’ять років тому він на День Незалежності давав концерт у Попасній.

Виконавець запросив із собою артистів, однак "не зміг нікого привезти - усі відмовили".

"Було так неприємно і соромно дивитися в очі військовим. Але вони сказали тоді: "Слухай, ти пам'ятаєш усіх, кому телефонував?" Я відповів, що так. "Запам'ятай, ми можемо в пам'яті щось домалювати, щось пропустити, але є речі, які забути неможливо. Ми повинні себе поважати", - розповів співак.

На його думку, деякі з колег сьогодні зображають "яскравих патріотів" виключно для публіки. El Кравчук не соромився назвати конкретні імена тих, кого мав на увазі.

EL Кравчук (фото: instagram.com/el.kravchuk)

"Віталій Козловський. І не тільки він. Усі, хто знімався тоді на Дні Незалежності в 2016 році, відмовились їхати до військових. Пономарьов був зайнятий того дня. Я підходив до "Авіатора", Івана Дорна... Усі, хто був там. Усі, хто брав участь у концерті до Дня Незалежності на каналі "Інтер", - сказав він.

El Кравчук поспішив уточнити, що він не засуджує знаменитостей за їхню співпрацю з "Інтером", оскільки сам сприймав це як додатковий спосіб підтримати військових фінансово.

"Інтер" - це такий канал, який мене кликав або тільки тільки на День Незалежності (щороку), або на якісь провокаційні проєкти. Це були якісь гроші, завжди комерція. Окей, нехай вони виплатять мені гонорар, а я витрачу ці гроші в Попасній, наприклад. І я бачу в цьому нормальний сенс не тільки для себе. Зараз теж дуже важко збирати гроші на благодійність, на допомогу. Не тільки військову, а ще й гуманітарну", - підсумував артист.

До слова, EL Кравчук спільно з Ансамблем пісні й танцю Збройних Сил України в День Прапора та День Харкова презентували ліричну пісню-присвяту місту.

Всі кошти з переглядів відеокліпу та прослуховувань пісні на стримінгових майданчиках також будуть перераховані на відновлення корпусів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.