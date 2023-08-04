Екзотичні породи кішок, яких можна недорого купити в Україні: фото і ціни

Бенгальська кішка

Ця порода дуже поширена в південно-східній Азії. Дуже розумна, товариська та швидко прив'язується до господарів. До того ж її можна випускати гуляти без повідця. Також треба підібрати для тварин цієї породи правильний раціон, оскільки вони схильні до повноти.

У догляді вони невибагливі, їхню шерсть потрібно вичісувати раз на тиждень м'якою щіткою. За даними пошукових сайтів, середня ціна тваринки 10-15 тисяч гривень.

Бенгальська кішка (фото: Styler)

Мейн-кун

Такі кішки родом зі штату Мен, США. Тваринки дуже люблять гратись, ладнають з дітками та іншими улюбленцями. Також ці чотирилапі можуть не просто розуміти команди людини, а й виконувати їх. Правда тваринка може не завжди вас слухати, оскільки, як і інші коти, самі вирішують, що їм робити.

Тваринки люблять водні процедури, їх потрібно робити раз на тиждень, також потрібно вичісувати шерсть. Годувати можна як і натуральною їжею, так і спеціальним кормом. Середня ціна кішечок такої породи 8-10 тисяч гривень.

Мейн-кун (фото: wikipedia)

Мейн-кун (фото: 4lapy)

Регдол

Регдоли також походять зі США. Вони дуже розумні, товариські дуже швидко прив'язуються до своїх господарів, легко ладнають з дітьми. Надовго залишати їх не можна, оскільки вони погано переносять самотність. Коли ви будете вдома, то улюбленець завжди ходитиме за вами.

Вичісувати регдол потрібно два-три рази на тиждень використовуючи металеву щітку, також купати зі мірою необхідності. Тваринці можна їсти натуральну їжу, але важливо, щоб продукти не містили сіль, цукор та спеції.Середня ціна такої кішечки 6500-13000 гривень.

Регдол (фото: wikipedia)

Регдол (фото: zoosvit)