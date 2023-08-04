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Экзотические породы кошек, которые можно купить в Украине: фото и цены

Экзотические породы кошек (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль

Необязательно платить огромные деньги, чтобы купить экзотическую кошку. Необычных животных можно приобрести не по большой цене.

О том, какие экзотические кошки можно недорого купить - читайте в материале Styler.

Бенгальская кошка

Эта порода очень распространена в юго-восточной Азии. Очень умная, дружелюбная и быстро привязывается к хозяевам. К тому же ее можно выпускать гулять без поводка. Также нужно подобрать для животных этой породы правильный рацион, поскольку они склонны к полноте.

В уходе они неприхотливы, их шерсть нужно вычесывать раз в неделю мягкой щеткой. По данным поисковых, средняя цена животного 10-15 тысяч гривен.

Бенгальская кошка (фото: Styler)

Мэйн-кун

Такие кошки родом из штата Мэн, США. Животные очень любят играть, ладят с детьми и другими любимцами. Также эти животные могут не просто понимать команды человека, но и выполнять их. Правда животное может не всегда вас слушать, поскольку, как и другие кошки, сами решают, что им делать.

Котики любят водные процедуры, их нужно делать раз в неделю, также нужно вычесывать шерсть. Кормить можно как и натуральной пищей, так и специальным кормом. Средняя цена кошечек такой породы 8-10 тысяч гривен.

Мэйн-кун (фото: wikipedia)

Мэйн-кун (фото: 4lapy)

Регдол

Регдолы также родом из США. Они очень умны, дружелюбны, очень быстро привязываются к своим хозяевам, легко ладят с детьми. Надолго оставлять их нельзя, поскольку они плохо переносят одиночество. Когда вы будете дома, то любимец будет всегда ходить за вами.

Вычесывать регдол нужно два-три раза в неделю используя металлическую щетку, а также купать по мере необходимости. Животным можно есть натуральную пищу, но важно, чтобы продукты не содержали соль, сахар и специи. Средняя цена такой кошечки 6500-13000 гривен.

Регдол (фото: wikipedia)

Регдол (фото: zoosvit)

 

Раньше мы писали о том, почему кошка царапает диван.

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