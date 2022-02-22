Эктор Хименес-Браво сказал, что ему "грустно и больно", и выехал из Украины

Судья популярного кулинарного шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво высказался о событиях на востоке Украины и агрессии со стороны РФ. Он назвал кошмаром то, что происходит.

Об этом известный кулинар написал на своей странице в Instagram.

"Последнее заявление Путина против Украины и украинцев – это слова человека, который не в своем уме. Как он может говорить: "Украина создана русскими"? Как он может говорить: "Там, где сейчас Украина, это русские земли"? Мне так грустно. Мне так больно", - написал Хименес-Браво.

Он признался, что чувствует боль каждого украинца, как украинец, которым он является.

"Пытаюсь понять, как Бог позволяет этому случиться с нашей удивительной страной и с нашим удивительным народом... Украинцы заслуживают счастья и процветания, и они заслуживают того, чтобы проснуться прямо сейчас от этого кошмара. Я чувствую настоящую пустоту сейчас в душе и в сердце", - подчеркнул судья МастерШеф.

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Он отметил, что сейчас находится со своей кровной семьей и уехал, так как планировал эту поездку очень давно. Также Эктор Хименес-Браво подчеркнул, что заслужил отпуск и возможность увидеть маму.

"Сегодня я со своей семьей кровной, и не собираюсь оправдываться - мои люди знают, как усердно я работал, и давно планировал свою поездку. Мы отсняли ближайший выпуск Мастер Шеф, сезон в ресторанах завершается, я могу позволить себе заслуженный отпуск. Могу позволить поехать и увидеть маму", - объяснил он подписчикам.

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Однако судья МастерШеф подчеркнул, что душой и сердцем он сейчас находится в Украине. И пообещал вернуться очень скоро.

"Но моя семья также душой и сердцем находится в Украине, и эхо слов, которые я слышал от некоторых сумасшедших политиков, заставляет меня сомневаться в доброте людей на земле.

Но это украинцы показали мне, что доброта существует. Я вернусь очень скоро домой в Украину. Это не побег, а мой отпуск, на котором сошлись события - в ноябре я о них и не подозревал. Уверен, мы все это переживем. Уверен, любовь сильнее. Уверен, мы сильнее. Слава Україні! Героям Слава!" – пообещал Хименес-Браво.