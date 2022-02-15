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Эктор Хименес-Браво впервые показал возлюбленную в халатике. В сети рассекретили ее имя

Новина українською →
Вторник 15 февраля 2022 10:37
Эктор Хименес-Браво впервые показал возлюбленную в халатике. В сети рассекретили ее имя Фото: Эктор Хименес-Браво (instagram.com/hectorjimenezbravo)
Автор: Светлана Мащенко

50-летний Эктор-Хименес Браво похвастался фото со своей возлюбленной. Судья МастерШеф поделился нежным снимком, на котором он с девушкой позирует в халатиках.

Фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

Правда, кроме того, что девушка - брюнетка, мы из фото больше о ней ничего не можем узнать. Пока телеведущий интригует, в сети уже назвали предположительное имя девушки.

Эктор подписал снимок, что обещал не афишировать, однаков День святого Валентина внес свои коррективы.

"Да, обещал не постить. Но, просто оставлю это здесь. Всех с праздником, будьте любимы и счастливы. Всем спасибо. Только тсс", - написал Эктор.

Девушку, с которой якобы встречается Эктор зовут Алена Соир. Она называет себя бренд-менеджером и занимается созданием "личных брендов под ключ".

Эктор Хименес-Браво впервые показал возлюбленную в халатике. В сети рассекретили ее имя

Фото: Эктор Хименес-Браво с любимой (instagram.com/hectorjimenezbravo)

Днем ранее девушка разместила пост в своем Instagram, в котором рассказала про деловую встречу, в рамках которой познакомили Эктора и экс-участника "Холостячки" Евгения Ковтуненко.

Эктор Хименес-Браво впервые показал возлюбленную в халатике. В сети рассекретили ее имя

Скрин: Алена Соир на встрече с Эктором Хименес-Браво и Евгением Ковтуненко (instagram.com/alenka_soir)

Интересно, что еще в сентябре 2021-го Алена встречалась с другим парнем, и его фото все еще в ее соцсетях.

Пока что ни Эктор, ни Алена свои отношения не подтвердили. Но Styler будет держать вас в курсе.

Для справки

Эктор-Хименес Браво - канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения, бизнесмен, телеведущий. Судья проекта "МастерШеф Украина" с 2011 года. Свою личную жизнь Эктор никогда не афишировал.

Отметим, что недавно Эктор Хименес-Браво прокомментировал свою сексуальную ориентацию. Статус холостяка не давал многим поклонникам телеведущего покоя.

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Эктор Хименес-Браво
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