Ектор Хіменес-Браво сказав, що йому "сумно і боляче", й виїхав з України

Суддя популярного кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво висловився про події на сході України та агресію з боку РФ. Він назвав кошмаром те, що відбувається.

"Остання заява Путіна проти України та українців – це слова людини, яка не у своєму розумі. Як він може говорити: "Україна створена росіянами"? Як він може говорити:"Там, де зараз Україна, це руські землі"? Мені так сумно. Мені так боляче", - написав Хіменес-Браво.

Він зізнався, що відчуває біль кожного українця, як українець, яким він є.

"Намагаюся зрозуміти, як Бог дозволяє цьому статися з нашою дивовижною країною і з нашим дивовижним народом... Українці заслуговують щастя і процвітання, і вони заслуговують того, щоб прокинутися прямо зараз від цього кошмару. Я відчуваю справжню порожнечу зараз в душі та в серці", - підкреслив суддя МастерШеф.

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Він зазначив, що зараз перебуває зі своєю кровною сім'єю і поїхав, оскільки планував цю поїздку дуже давно. Також Ектор Хіменес-Браво підкреслив, що заслужив відпустку і можливість побачити маму.

"Сьогодні я зі своєю сім'єю кровною, і не збираюся виправдовуватися - мої люди знають, як старанно я працював, і давно планував свою поїздку. Ми відзняли найближчий випуск Майстер Шеф, сезон в ресторанах завершується, я можу дозволити собі заслужену відпустку. Можу дозволити поїхати та побачити маму", - пояснив він підписникам.

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Однак суддя МастерШеф підкреслив, що душею і серцем він зараз знаходиться в Україні. І пообіцяв повернутися дуже скоро.

"Але моя сім'я також душею і серцем знаходиться в Україні, і відлуння слів, які я чув від деяких божевільних політиків, змушує мене сумніватися в доброті людей на землі.

Але це українці показали мені, що доброта існує. Я повернуся дуже скоро додому в Україну. Це не втеча, а моя відпустка, на якій зійшлися події - в листопаді я про них і не підозрював. Упевнений, ми все це переживемо. Впевнений, любов сильніше. Упевнений, ми сильніші. Слава Україні! Героям Слава!"- пообіцяв Хіменес-Браво.