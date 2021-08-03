Эктор Хименес-Браво поделился рецептом идеального картофельного пюре: не выбрасывайте кожуру!
Фото: Эктор Хименес-Браво (instagram.com/hectorjimenezbravo)
Судья МастерШеф Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить вкуснейшее картофельное пюре. Шеф-повар посоветовал не выбрасывать кожуру из картофеля, ведь она станет украшением блюда.
Оригинальным рецептом он поделился на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
Картофель (кожура из картофеля) - 500 г
Молоко - 50 г
Сливки - 50 г
Сливочное масло - 500 г
Пошаговое приготовление блюда:
- Положите картофель в воду и отварите до готовности.
- Перетрите картофель через сито в пюре. На шкурках из картофеля надо настоять и прогреть молоко со сливками, добавить к картофелю, перемешать.
- В горячее пюре надо активно вводить по кусочку холодное сливочное масло, пока смесь не начнет отходить от стенок сотейника.
- Картофельную кожуру просушите и сделайте чипсы в микроволновке.
- Украсьте чипсами.
Видео: рецепт картофельного пюре от Эктора Хименеса-Браво (instagram.com/hectorjimenezbravo)
Ранее шеф-повар рассказал, как приготовить лучший маринад для шашлыка.
Также мы писали, что Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить самую вкусную молодую картошку.