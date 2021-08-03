Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом ідеального картопляного пюре: не викидайте шкірки!
Фото: Ектор Хіменес-Браво (instagram.com/hectorjimenezbravo)
Суддя МастерШеф Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати смачнюще картопляне пюре. Шеф-кухар порадив не викидати шкірки з картоплі, адже вони стануть прикрасою страви.
Оригінальним рецептом він поділився на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти:
Картопля (шкірка з картоплі) - 500 г
Молоко - 50 г
Вершки - 50 г
Вершкове масло - 500 г
Покрокове приготування страви:
- Покладіть картоплю в воду і відваріть до готовності.
- Перетріть картоплю через сито в пюре. На шкірках з картоплі треба настояти і прогріти молоко з вершками, додати до картоплі, перемішати.
- У гаряче пюре треба активно вводити по шматочку холодне вершкове масло, доки суміш не почне відходити від стінок сотейника.
- Картопляні шкірки просушіть і зробіть чіпси в мікрохвильовці.
- Прикрасіть чіпсами.
Відео: рецепт картопляного пюре від Ектора Хіменеса-Браво (instagram.com/hectorjimenezbravo)
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