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Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом ідеального картопляного пюре: не викидайте шкірки!

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Вівторок 03 серпня 2021 17:30
Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом ідеального картопляного пюре: не викидайте шкірки! Фото: Ектор Хіменес-Браво (instagram.com/hectorjimenezbravo)
Автор: Світлана Мащенко

Суддя МастерШеф Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати смачнюще картопляне пюре. Шеф-кухар порадив не викидати шкірки з картоплі, адже вони стануть прикрасою страви.

Оригінальним рецептом він поділився на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти:

Картопля (шкірка з картоплі) - 500 г
Молоко - 50 г
Вершки - 50 г
Вершкове масло - 500 г

Покрокове приготування страви:

  • Покладіть картоплю в воду і відваріть до готовності.
  • Перетріть картоплю через сито в пюре. На шкірках з картоплі треба настояти і прогріти молоко з вершками, додати до картоплі, перемішати.
  • У гаряче пюре треба активно вводити по шматочку холодне вершкове масло, доки суміш не почне відходити від стінок сотейника.
  • Картопляні шкірки просушіть і зробіть чіпси в мікрохвильовці.
  • Прикрасіть чіпсами.

Відео: рецепт картопляного пюре від Ектора Хіменеса-Браво (instagram.com/hectorjimenezbravo)

Раніше шеф-кухар розповів, як приготувати найкращий маринад для шашлику.

Також ми писали, що Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачнющу молоду картоплю.

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