Эксперты развеяли миф о вреде популярного продукта: безопаснее чем в свежем виде

Рыбные консервы перед тем как попасть к вам на стол проходят замкнутый цикл обработки. На одном из этапов продукт проходит очистку от вредных бактерий, что помогает исключить риск отравления. При этом готовые консервы попадают на экспертизу, которая проверяет возможный вред для здоровья потребителя не только по наличию вредоносных микроорганизмов, но и различных добавок.

Об этом рассказал эксперт в рыбной отрасли Роман Солошенко в эфире телеканала "Украина 24" .

Эксперт решил оценить вероятность отравления при употреблении рыбной консервой.

"Есть очень много заблуждений в отношении производства рыбных консервов. Промышленное производство, к которому относятся конкретные рыбные консервы, имеет полностью замкнутый цикл, который подразумевает минимум пять, а то и шесть этапов контрольных точек производства", – рассказал он.

По словам эксперта, "жалобы на возможность отравления необоснованны". Как минимум потому, что температура термической обработки – 120 градусов – обеспечивает полное уничтожение всех микроорганизмов, особенно учитывая, что процесс длится до 1,5 часа.

"По поводу ботулизма я бы хотел внести ясность. Ботулизм – это бактерия, которая исчезает, если соблюдается режим автоклавирования, это один из процессов приготовления рыбных консервов. После того как рыбу кладут в банку и закатывают, она поступает в автоклав, где она варится при температуре 120 градусов, это позволяет полностью исключить возможность попадания ботулизма", – отметил Солошенко.

По его словам, ботулизм возможен, "если произошла разгерметизация на каком-то этапе, когда продукт уже поступил в супермаркет, произошло какое-то механическое повреждение банки".

Также Солошенко прокомментировал информацию по поводу якобы наличия ртути в консервах с тунцом.

"Ртуть – это не проблема, ее практически там нет. Вся продукция – это экосырье, оно диагностируется на содержание тяжелых металлов. И есть определенные нормы, которые исключают попадания таких веществ в рыбные консервы. На заключительном этапе, когда продукция уже произведена, образцы передаются в Госпотребнадзор, который делает экспертизу и заключение по всем параметрам, которые являются критическими для здоровья", – добавил специалист.