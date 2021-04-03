Антисанитария, фальсификат и обвес: какой продукт нельзя покупать в Украине

Пельмени украинского производства, как выяснилось, часто не соответствуют требуемому качеству. При чем проблемы наблюдаются по всем фронтам. Покупателя откровенно обманывают, добавляя в состав начинки сою, а также просто не докладывают получившуюся массу. Главное, что все это происходит в антисанитарных условиях. О проблемах с пельменями в Украине рассказала глава правления общественной организации "Споживча довіра" Елена Куликова.

"Печаль в том, что государство допускает такие производства, где есть антисанитария, несоблюдение норм и так далее. Уповать на то, что у кого-то проснется совесть, в этой ситуации бесполезно. Без жесткого контроля государства ситуация не изменится", - отметила она.

По словам Куликовой, проблемой должна заняться Госпродпотребслужба.

"По нашим результатам, мы год назад также проверяли пельмени. Результаты этого года нас ужаснули, потому что это намного хуже, чем мы находили в прошлом году. В прошлом году – это микробиология, несоответствие по массе, в этом году – откровенный обман потребителей, когда более дорогое сырье заменяется более дешевым", - заявила эксперт.

Декан факультета пищевых технологий НУБИП, доктор технических наук, профессор Лариса Баль-Прилипко рассказывает, что нередко в пельмени добавляют мясо механической обвалки. По ее словам, в продуктах высокого класса, к которым относятся пельмени, добавление этого мяса с дроблеными костями – недопустимо. Эксперт предупреждает, что такие пельмени опасны для здоровья.

"Конечно, это опасно для здоровья человека, потому что, если полностью будет продукт из этого фарша, много там включено. Такие изделия любят дети, а им вообще это нельзя употреблять. Жаль, что нет проверок, нет контроля. Все это на совести производителей", – добавляет эксперт.