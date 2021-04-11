Експерти розвіяли міф про шкоду популярного продукту: безпечніше ніж у свіжому вигляді

Рибні консерви перед тим як потрапити до вас на стіл проходять замкнутий цикл обробки. На одному з етапів продукт проходить очищення від шкідливих бактерій, що допомагає виключити ризик отруєння. При цьому готові консерви потрапляють на експертизу, яка перевіряє можливу шкоду для здоров'я споживача не тільки за наявності шкідливих мікроорганізмів, але і різних добавок.

Про це розповів експерт в рибній галузі Роман Солошенко в ефірі телеканалу "Україна 24" .

Експерт вирішив оцінити ймовірність отруєння при вживанні рибною консервою.

"Є дуже багато помилок щодо виробництва рибних консервів. Промислове виробництво, до якого відносяться конкретні рибні консерви, має повністю замкнутий цикл, який передбачає мінімум п'ять, а то й шість етапів контрольних точок виробництва", – розповів він.

За словами експерта, "скарги на можливість отруєння необґрунтовані". Як мінімум тому, що температура термічної обробки – 120 градусів – забезпечує повне знищення всіх мікроорганізмів, особливо враховуючи, що процес триває до 1,5 години.

"З приводу ботулізму я б хотів внести ясність. Ботулізм – це бактерія, яка зникає, якщо дотримується режим автоклавування, це один з процесів приготування рибних консервів. Після того як рибу кладуть у банку і закочують, вона надходить в автоклав, де вона вариться при температурі 120 градусів, це дозволяє повністю виключити можливість потрапляння ботулізму", – зазначив Солошенко.

За його словами, ботулізм можливий, якщо відбулася розгерметизація на якомусь етапі, коли продукт вже надійшов у супермаркет, сталося якесь механічне пошкодження банки".

Також Солошенко прокоментував інформацію з приводу нібито наявності ртуті в консервах з тунцем.

"Ртуть – це не проблема, її практично там немає. Вся продукція – це экосировина, вона діагностується на вміст важких металів. І є певні норми, які виключають попадання таких речовин у рибні консерви. На заключному етапі, коли продукція вже зроблена, зразки передаються в Держспоживзахист, який робить експертизу і висновок по всім параметрам, які є критичними для здоров'я", – додав фахівець.