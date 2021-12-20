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Эксперты рассказали, как защитить свою обувь от дождя, слякоти и снега

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Понедельник 20 декабря 2021 22:42
Эксперты рассказали, как защитить свою обувь от дождя, слякоти и снега Фото: как защитить обувь в дождь, слякоть и снег (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Зимой пара ботинок или сапог могут защитить вас от дождя, снега и слякоти. При этом обувь нуждается в защите и заботе, поскольку без нее она может быстро потерять свой вид и испортиться.

Эксперты рассказали, как защитить свою обувь и правильно позаботиться о ней во время дождя, слякоти и снега, сообщают "Аргументы и факты".

Во время дождя и мокрого снега можно использовать универсальные водоотталкивающие спреи, которые стоят недорого. Но лучше приобрести "два в одном". Такое средство защитит обувь не только от влаги, но и от реагентов.

В состав таких средств входит натуральный воск или животный жир. Также для более долгой защиты можно использовать спрей с наночастицами.

Можно еще использовать более дешевый вариант - защитные кремы на основе натуральных жиров, восков и масел. Но нужно учитывать, что спреи лучше пропитывают кожу, обеспечивая им не только защиту, но и необходимый уход.

Если кожа останется эластичной, то она не будет трескаться в местах изгиба, и вы сможете носить обувь гораздо дольше.

Если же ваша кожаная обувь пострадала от воды и реагентов, то ее можно обработать и специальными очистителями. Они помогут снять пятна и разводы. Когда сапожки высохнут, надо нанести на них бальзам-восстановитель и после просушки обработать обувь защитным средством.

Эксперты рассказали, как защитить свою обувь от дождя, слякоти и снега

Как защитить обувь в дождь, слякоть и снег (фото: freepik.com)

Замшевая обувь

Некоторые думают, что замшевая обувь подходит только для хорошей погоды, и снега, слякоти она не любит, но это не так. Главное правильно ухаживать за такой обувью.

Кстати, на замше не образуется мелких трещинок, как на натуральной коже, а в холода в сапогах из нее значительно теплее. Если вы выбираете замшевую обувь на зиму, то делайте свой выбор на обуви с подошвой повыше. Тогда слякоть вам будет не страшна.

Перед первым выходом на улицу в замшевой обуви, обработайте ее защитным спреем от грязи и промокания. Сделать это лучше дважды с интервалом через сутки.

Если солевые разводы все-таки добрались до вашей обуви, то их необходимо замыть ватным тампоном, который нужно смочить в растворе шампуня для волос. Обувь из искусственной замши лучше мыть средством для шерсти и шелка.

Высушите обувь, а затем обязательно проведите ей паровые процедуры (ворсинки замши поднимаются под струей пара из чайника) и "расчешите" замшу специальной щеткой.

Сушка обуви

Если ваша обувь промокла, то сушить ее необходимо постепенно. Нельзя ставить обувь сразу на горячее, потому что клей пересыхает и плавится подошва. Также, когда вы сушите обувь, то надо вытянуть стельки.

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