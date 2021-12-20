Експерти розповіли, як захистити своє взуття від дощу, сльоти і снігу
Взимку пара черевиків або чобіт можуть захистити вас від дощу, снігу і сльоти. При цьому взуття потребує захисту і турботи, оскільки без неї воно може швидко втратити свій вигляд і зіпсуватися.
Експерти розповіли, як захистити своє взуття і правильно подбати про нього під час дощу, сльоти і снігу, повідомляють "Аргументи і факти".
Під час дощу і мокрого снігу можна використовувати універсальні водовідштовхувальні спреї, які коштують недорого. Але краще придбати "два в одному". Такий засіб захистить взуття не тільки від вологи, але і від реагентів.
До складу таких засобів входить натуральний віск або тваринний жир. Також для більш довгого захисту можна використовувати спрей з наночастинками.
Можна ще використовувати більш дешевий варіант - захисні креми на основі натуральних жирів, восків і масел. Але потрібно враховувати, що спреї краще просочують шкіру, забезпечуючи їм не тільки захист, але і необхідний догляд.
Якщо шкіра залишиться еластичною, то вона не буде тріскатися в місцях вигину, і ви зможете носити взуття набагато довше.
Якщо ж ваша шкіряне взуття постраждало від води і реагентів, то його можна обробити і спеціальними очисниками. Вони допоможуть зняти плями і розводи. Коли чобітки висохнуть, треба нанести на них бальзам-відновник і після просушування обробити взуття захисним засобом.
Як захистити взуття в дощ, сльоту і сніг (фото: freepik.com)
Замшеве взуття
Деякі думають, що замшеве взуття підходить тільки для гарної погоди, і снігу, сльоти воно не любить, але це не так. Головне правильно доглядати за таким взуттям.
До речі, на замші не утворюється дрібних тріщин, як на натуральній шкірі, а в холоди в чоботях з неї значно тепліше. Якщо ви вибираєте замшеве взуття на зиму, то робіть свій вибір на взутті з підошвою вище. Тоді сльота вам буде не страшна.
Перед першим виходом на вулицю в замшевому взутті, обробіть його захисним спреєм від бруду і промокання. Зробити це краще двічі з інтервалом через добу.
Якщо сольові розводи все ж дісталися до вашого взуття, то їх необхідно замити ватним тампоном, який потрібно змочити в розчині шампуню для волосся. Взуття зі штучної замші краще мити засобом для вовни і шовку.
Висушіть взуття, а потім обов'язково проведіть йому парові процедури (ворсинки замші піднімаються під струменем пари з чайника) і "розчешіть" замшу спеціальною щіткою.
Сушка взуття
Якщо ваше взуття промокла, то сушити його необхідно поступово. Не можна ставити взуття відразу на гаряче, тому що клей пересихає і плавиться підошва. Також, коли ви сушите взуття, то треба витягнути устілки.
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