Эксперты рассказали, в чем замачивать семена перед посевом: проверенные варианты

Если вы хотите получить богатый урожай, то необходимо правильно подойти к подготовке семян к посеву. Очень важно предпосевное замачивание семян.

Замачивание в воде

Самый простой и дешевый способ ускорить прорастание семян - это замочить их в обычной воде. Но воду из-под крана лучше не использовать, потому что в ней содержится хлор.

Эксперты советуют лучше всего взять талый снег, талую воду из морозильной камеры или родниковую воду. Но если у вас этого нет, то хотя бы дайте воде из-под крана отстояться.

Различные семена необходимо замачивать по-разному:

горох, фасоль - 5-10 часов;

огурцы, тыква, дыня, редис, капуста - 12-15 часов;

свекла - 24 часа;

томат, перец - 24-36 часов;

морковь, сельдерей, щавель, петрушка, тмин, кориандр, спаржу необходимо замачивать не менее 48 часов.

Семена необходимо поместить в воду комнатной температуры, которая составляет 20-25 градусов. Но через 4-6 часов надо менять воду, иначе она будет застаиваться.

Замачивание в термосе

Такой способ замачивания улучшит восхождение семян. В термос необходимо налить горячую воду (около 50 градусов) и поместить туда семена в марлевых мешочках.

После этого нужно закрыть крышку и оставить на 20-25 минут. Потом семена нужно достать и сразу же опустить на 2-3 минуты в стакан с холодной водой. Потом их необходимо промыть под струей воды и обсушить.

Замачивание в воде с компрессором

Данный способ называется барботирование. В воду с семенами подается кислород. Дома можно использовать компрессоры для аквариумов. Благодаря этому методу семена будут намного быстрее прорастать.

Возьмите банку и налейте в нее воду, температура которой составляет около 20 градусов. Опустите туда семена и трубки от компрессора. Компрессор необходимо включить на 12-24 часа.

Замачивание в марганцовке

Таким способом можно обеззаразить семена перед посевом. Нужно взять 1 мг марганцовки и растворить ее в 100 мл воды. Семена надо поместить в марлевый мешочек, а после этого опустить в раствор.

семена баклажанов, перца, капусты, моркови, тыквы и кабачков нужно замачивать 15-20 минут;

семена томата, лука, редиса, сельдерея, салата, фасоли, гороха и бобов - 30-40 минут.

После необходимо семена хорошо промыть под водой, а потом их надо и просушить.

Замачивание в борной кислоте

Этот способ поможет избавиться от личинок вредителей, которые могут быть на поверхности семян. Данная процедура замачивания рекомендуется для семян редиса, свеклы, капусты, сельдерея, огурцов, петрушки и лука.

Для приготовления раствора необходимо 2 г порошка растворить в 10 л воды. Мешочек с семенами нужно оставить на 12-24 часа. После этого семена надо промыть под водой и просушить.

Замачивание в водке

Огородники говорят, что данный раствор улучшает прорастание даже самых туговсхожих культур. Рекомендуют таким образом замачивать семена петрушки, укропа, моркови, корневого и черешкового сельдерея, лука-чернушки.

Замачивание в стимуляторах роста

Они должны семенам помочь быстрее прорасти, а также они помогают при нехватке света, перепаде температур, и переувлажнении. Есть разные препараты, одни из популярных - это Эпин Экстра и Циркон.

Замачивание в Фитоспорине

Данный раствор поможет избавится от грибковых и бактериальных заболеваний. Один из самых популярных препаратов, которые используют для этой цели - биологический фунгицид Фитоспорин-М.

Замачивание в растворе удобрения

Замачивание семян в таком растворе поможет уменьшить время прорастания, а также улучшит рост и развитие сеянцев. Для различных культур требуются разные питательные вещества:

лук советуют замачивать в хелате меди;

семена моркови, цветной капусты, кабачка и салата - в суперфосфате с добавлением молибдена или в молибдате аммония;

редис, свеклу, томат, белокочанную капусту - в растворе борной кислоты или в бормагниевом удобрении. Эти препараты подходят также и для моркови.

Народные способы замачивания семян

Раствор меда

Возьмите стакан теплой воды и растворите в нем 1 чайную ложку меда. Оставьте семена на 24 часа. После этого хорошо промойте их и высушите.

Зольный раствор

Древесную золу (2 столовых ложки) разведите в 1 литре теплой воды и оставьте настаиваться в течение 2-4 дней. После чего раствор надо процедить и только после этого поместить семена на 3-6 часов.

Сок алоэ

Алоэ (столетник) повышает скорость и процент всхожести семян и обеззараживает их. Для процедуры надо взять нижние листья с растения, которому больше 3 лет.

Срезанные листья необходимо завернуть в темную ткань и поместить в холодильник на неделю. После этого измельчите и отожмите сок, используя несколько слоев марли.

Слегка прогретые семена (положите их перед замачиванием на батарею) поместите в сок алоэ примерно на сутки. Для томатов достаточно 18 часов.

Если семена свежие, то можно использовать не чистый сок, а его водный раствор: на 1 часть сока возьмите 1 часть воды.

Важно! Семена лука сельдерея, тыквы и перца не рекомендуется замачивать в соке алоэ.

Грибной отвар

Возьмите сушеные грибы и залейте их кипящей водой. После чего все надо оставить пока вода не остынет. Далее слейте жидкость и поместите в нее семена на 6 часов.

Картофельный сок

Клубни картофеля хорошенько помойте и отправьте в морозилку на 24 часа. После этого пусть картошка отстоится при комнатной температуре. А дальше выжмите из клубней сок и залейте им семена. Все необходимо оставить на 6-8 часов.