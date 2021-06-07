Эксперты рассказали, угрожает ли черноморскому побережью Украины ядовитая слизь из Турции

Турция столкнулась с проблемой, которая грозит всему Черному морю, включая и украинское побережье. Речь идет о густой серо-коричневой слизи, которая расползлась по берегу Мраморного моря, соединяющее Черное и Эгейское море, вдоль побережья под Стамбулом.

По словам ученых, данная слизь - это просто природный зеленый ил. При этом все произошло из-за загрязнения, а точнее неочищенных сточных вод, которые сбрасываются в море.

Впервые такая слизь была обнаружена почти 15 лет тому назад. В этом же году ее ареал распространения признали самым большим в истории.

Слизь в Турции (фото: Haberturk)

Вредоносный ил забивает моторы лодок и сети рыбаков. Кроме того, люди уже начали бояться заходить в воду. Ядовитая слизь убивает рыб и других морских обитателей.

Эксперты говорят, что слизь вплотную подобралась к Черному морю, которое Турция делит, в том числе с Украиной. Слизь была замечена на небольшом участке Черного моря в районе города Фатса провинции Орду.

Были назначены специальные бригады, которые уже отправились ее очищать, но слизь может появиться вновь.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он надеется, что моря удастся спасти от напасти. Также он призвал не медлить и начинать действовать.