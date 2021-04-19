Под Киевом речку забросали канистрами с химикатами: фото и видео эко-катастрофы
В Киевской области неизвестные выбросили в реку Козочка около трех тысяч 20-литровых канистр с химикатами. При этом данная речка является притоком реки Ирпень, которая впадает в Днепр. Инцидент произошел в Бучанском районе на границе сел Блиставиця и Лубянка.
Об этом рассказал Бучанский городской голова Анатолий Федорук, на своей странице в Facebook.
Русло реки было забросано вдоль около 400 метров. При этом вместе с канистрами убрали строительный мусор и твердые бытовые отходы.
Экологическая катастрофа под Киевом (скриншоты с видео)
В работе также принимали участие сотрудники ГСЧС, полиция, коммунальные службы, местные жители, работники Бучанского горсовета. По этому делу начато досудебное расследование.
Экологическая катастрофа под Киевом (фото: facebook.com/tarasshapravskii)
По данным Telegram-канала "Украина в шоке", те, кто убирал без респиратора, жаловались на тошноту.
Пользователи сети прокомментировали данный инцидент.
- Даже не укладывается в голове, что такое возможно сделать... что у тех людей в мозгах... Спасибо за проведенную работу всем причастным!!!
- Все, кто принимал участие - молодцы! Теперь остается только верить, что наша доблестная полиция все-таки найдет преступников и накажет их по закону...
- Молодцы!
- Всем спасибо за заботу об окружающей среде!
Напомним, под Киевом обнаружили огромную свалку, где бегают свиньи, и лежат трупы животных.
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