Под Киевом речку забросали канистрами с химикатами: фото и видео эко-катастрофы

В Киевской области неизвестные выбросили в реку Козочка около трех тысяч 20-литровых канистр с химикатами. При этом данная речка является притоком реки Ирпень, которая впадает в Днепр. Инцидент произошел в Бучанском районе на границе сел Блиставиця и Лубянка.

Об этом рассказал Бучанский городской голова Анатолий Федорук, на своей странице в Facebook .

Русло реки было забросано вдоль около 400 метров. При этом вместе с канистрами убрали строительный мусор и твердые бытовые отходы.

Экологическая катастрофа под Киевом (скриншоты с видео)

В работе также принимали участие сотрудники ГСЧС, полиция, коммунальные службы, местные жители, работники Бучанского горсовета. По этому делу начато досудебное расследование.

Экологическая катастрофа под Киевом (фото: facebook.com/tarasshapravskii)

По данным Telegram-канала "Украина в шоке", те, кто убирал без респиратора, жаловались на тошноту.

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