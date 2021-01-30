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Ученые сделали шокирующее заявление о новой эпохе вымирания планеты

Суббота 30 января 2021 21:00
Ученые сделали шокирующее заявление о новой эпохе вымирания планеты
Ученые сделали заявление о вымирании планеты (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Планета Земля вошла в шестую эпоху массового вымирания. Такими неутешительными выводами поделились ученые из Калифорнийского университета. Они отметили, что планете угрожает страшное будущее и если на экологические проблемы не начнут обращать внимания, то последствия могут быть катастрофические.

Как сообщает издание Ukr.Media, специалисты изучили более 150 исследований о модификации окружающей среды, экологических проблемах и изменениях климата. Они отмечают, что лидеры мировых государств закрывают глаза на вызовы, которые сейчас стоят перед планетой. А между тем условия окружающего мира стали намного опаснее для проживания людей и в будущем это может привести к очень серьезной катастрофе и вымиранию людей.

Один из авторов исследования, профессор института окружающей среды и устойчивого развития Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Даниэль Блюмштейн отмечает, что если сохранится тенденция игнорирования экологических проблем, то человечество столкнется с ужасными последствиями.

"Масштаб угрозы биосфере и всем ее формам жизни настолько велик, что его трудно постичь даже хорошо информированным экспертам", - отмечают ученые.

По словам исследователей, уже сейчас Земля вошла в эпоху шестого массового вымирания, которое было спровоцировано самим человечеством. Сюда входит и многое из того, что сделали люди: продажа и уничтожение диких животных, эксплуатация токсичных элементов, другие действия, которые влияют на окружающую среду.

Напомним, ранее мы писали о том, что климатологи дали прогноз для Украины на 2021 год и предупредили, что погодные рекорды станут нормой.

А также рассказывали о том, что эксперт по климату сделала важное предупреждение о масштабной катастрофе.

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