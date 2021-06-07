Експерти розповіли, чи загрожує чорноморському узбережжю України отруйний слиз з Туреччини

Туреччина зіткнулася з проблемою, яка загрожує всьому Чорному морю, включно і українському узбережжю. Йдеться про густий сіро-коричневої слиз, який розповзся по березі Мармурового моря, що з'єднує Чорне та Егейське море, вздовж узбережжя під Стамбулом.

За словами вчених, даний слиз - це просто природний зелений мул. При цьому все сталося через забруднення, а точніше неочищених стічних вод, які скидаються в море.

Вперше такий слиз був виявлений ​​майже 15 років тому. В цьому ж році його ареал поширення визнали найбільшим в історії.

Слиз в Туреччині (фото: Haberturk)

Шкідливий мул забиває мотори човнів і сіті рибалок. Крім того, люди вже почали боятися заходити в воду. Отруйний слиз вбиває риб і інших морських мешканців.

Експерти кажуть, що слиз впритул підібрався до Чорного моря, яке Туреччина ділить, в тому числі з Україною. Слиз був помічений на невеликій ділянці Чорного моря в районі міста Фатса провінції Орду.

Були призначені спеціальні бригади, які вже вирушили її очищати, але слиз може з'явитися знову.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що він сподівається, що моря вдасться врятувати від напасті. Також він закликав не зволікати і починати діяти.