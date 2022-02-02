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Експерти розповіли, як правильно заморозити хліб, щоб він залишався свіжим

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Середа 02 лютого 2022 21:45
Експерти розповіли, як правильно заморозити хліб, щоб він залишався свіжим Як правильно заморозити хліб (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В деяких випадках буває так, що хліб треба заморозити. Його заморожують, щоб він не почав черствіти й цвісти. В цьому немає нічого страшного, адже такий хліб не поступається в якості, його легше транспортувати та зберігати.

Як правильно заморозити хліб, повідомляє 5-Minute Crafts.

Які види хліба підходять для заморожування

Так, для заморожування підходять практично будь-які види хліба. Однак не рекомендують заморожувати хліб з твердою хрусткою скоринкою. Все тому, що після розморожування він втратить свою свіжість та не буде таким хрустким.

Експерти розповіли, як правильно заморозити хліб, щоб він залишався свіжимЯк правильно заморозити хліб (5minutecrafts)

Як правильно заморозити хліб

Спочатку хліб наріжте шматочками. Однак, якщо ви збираєтеся заморозити булочки або мафіни, відокремте їх одне від одного.

Далі загорніть кожен шматочок в поліетиленову плівку та покладіть у товстий пакет із застібкою-блискавкою. Намагайтеся прибрати якомога більше повітря з пакета. Після цього покладіть хліб у морозильну камеру.

Експерти розповіли, як правильно заморозити хліб, щоб він залишався свіжим

Як правильно заморозити хліб (5minutecrafts)

Зазначимо, що заморожувати хліб шматочками зручно, адже ви можете розморозити стільки, скільки вам потрібно.

Також ви можете заморозити весь хліб, але його краще обгорнути двома шарами харчової плівки.

Експерти розповіли, як правильно заморозити хліб, щоб він залишався свіжим

Як правильно заморозити хліб (5minutecrafts)

Важливо, що зберігатися хліб в морозильній камері може до 8 місяців.

Раніше ми повідомляли, що лікар розповів, чому не можна купувати магазинний хліб.

Також ми писали, що вчені назвали найкращий вид хліба, який знижує ризик раку і ССЗ.

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