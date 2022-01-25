ru ua
Вт, 25 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Почему нельзя покупать магазинный хлеб: врач дала четкий ответ

Новина українською →
Вторник 25 января 2022 11:59
Почему нельзя покупать магазинный хлеб: врач дала четкий ответ Фото: Врач рассказала о вреде хлеба (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Магазинный хлеб покупать нельзя из-за большого содержания в нем глютена и сахара.

Об этом сообщила специалист по питанию Ксения Черная.

В хлебе, который ели наши предки, не было такого количества глютена, как в современном промышленном, пояснила она.

Клейковина, которая содержится в магазинном хлебе, раздражает всю систему пищеварения.

"Из-за регулярного употребления хлеба может быть застой желчи, образование полипов, камней в желчном пузыре, проблемы с поджелудочной железой, вздутие, газообразование, проблемы с кожей, акне. Когда ты каждый день ешь рафинированные углеводы, ты повышаешь уровень глюкозы в крови, что приводит к инсулинорезистентности, а она является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний", - рассказала Ксения.

Диетолог сообщила важный момент - магазинный хлеб также содержит много сахара, поэтому чувство насыщения от него проходит очень быстро.

Ксения отметила, что лучше всего печь хлеб дома, а не покупать в магазине.

Напомним, что врачи назвали напиток, который в считанные минуты снижает уровень сахара

Читайте РБК-Украина в Google News
Хлеб
LITE
Неделя высокой моды в Париже: как прошли показы Schiaparelli, Dior и других домов
Неделя высокой моды в Париже: как прошли показы Schiaparelli, Dior и других домов