Эксперты рассказали, как правильно выбирать хурму, чтобы она не была терпкой

Осенью на прилавках магазинов и базаров появляется свежая хурма. Но правильно выбрать этот сезонный фрукт нужно уметь. Ведь можно взять несладкую хурму, которая будет вязать.

Продавцы, рассказали на что обращать внимание, какие бывают сорта и что такое на самом деле "королек", сообщает The Village .

Как определить, будет ли хурма сладкой?

По словам экспертов, чем тверже хурма, тем вероятней, что она будет вязать. Так часто бывает с абхазской хурмой: чтобы она была сладкой, нужно, выбирать мягкие плоды.

С испанской хурмой дела обстоят совершенно наоборот: у этого сорта насыщенный желто-оранжевый цвет. Такую хурму можно грызть, как яблоко, и она будет сладкой.

Что делать, если купил неудачную хурму

Если вы выбирали хурму по правилам, а она все же вяжет, то можно ситуацию исправить, поместив плод на день в морозильную камеру. После этого хурма станет мягче и слаще. При этом пропадет вязкость.

Если же хурма немного вяжет, не стоит сразу ее прятать морозилку. Такие плоды полезны для щитовидной железы.

Когда начинается сезон

Сезон хурмы официально начинается с сентября, когда появляются первые азербайджанские и узбекские фрукты. В другое же время можно купить испанскую хурму, которая, также растет в многочисленных теплицах.

"Королек" - это сорт хурмы, который почти никогда не вяжет. Внутри такой плод всегда темнее, поэтому и название сорта - "шоколадный".