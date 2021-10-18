Експерти розповіли, як правильно вибирати хурму, щоб вона не була в'язкою

свіжа хурма. Але правильно вибрати цей сезонний фрукт потрібно вміти. Адже можна взяти несолодку хурму, яка буде в'язати.

Продавці, розповіли на що звертати увагу, які бувають сорти і що таке насправді "корольок", повідомляє The Village .

Як визначити, чи буде хурма солодкою?

За словами експертів, чим твердіше хурма, тим скоріш, що вона буде в'язати. Так часто буває з абхазької хурмою: щоб вона була солодкою, потрібно, вибирати м'які плоди.

З іспанською хурмою справи йдуть зовсім навпаки: у цього сорту насичений жовто-помаранчевий колір. Таку хурму можна гризти, як яблуко, і вона буде солодкою.

Що робити, якщо купив невдалу хурму

Якщо ви вибирали хурму за правилами, а вона все ж в'яже, то можна ситуацію виправити, помістивши плід на день в морозильну камеру. Після цього хурма стане м'якше і солодше. При цьому пропаде в'язкість.

Якщо ж хурма трохи в'яже, не варто відразу її ховати морозилку. Такі плоди корисні для щитовидної залози.

Коли починається сезон

Сезон хурми офіційно починається з вересня, коли з'являються перші азербайджанські та узбецькі фрукти. В інший же час можна купити іспанську хурму, яка, також росте в численних теплицях.

"Корольок" - це сорт хурми, який майже ніколи не в'яже. Усередині такий плід завжди темніше, тому і назва сорту - "шоколадний".