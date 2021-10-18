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Експерти розповіли, як правильно вибирати хурму, щоб вона не була в'язкою

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Понеділок 18 жовтня 2021 08:03
Експерти розповіли, як правильно вибирати хурму, щоб вона не була в'язкою Фото: zк правильно вибирати хурму (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Восени на прилавках магазинів і базарів

свіжа хурма. Але правильно вибрати цей сезонний фрукт потрібно вміти. Адже можна взяти несолодку хурму, яка буде в'язати.

Продавці, розповіли на що звертати увагу, які бувають сорти і що таке насправді "корольок", повідомляє The Village.

Як визначити, чи буде хурма солодкою?

За словами експертів, чим твердіше хурма, тим скоріш, що вона буде в'язати. Так часто буває з абхазької хурмою: щоб вона була солодкою, потрібно, вибирати м'які плоди.

З іспанською хурмою справи йдуть зовсім навпаки: у цього сорту насичений жовто-помаранчевий колір. Таку хурму можна гризти, як яблуко, і вона буде солодкою.

Що робити, якщо купив невдалу хурму

Якщо ви вибирали хурму за правилами, а вона все ж в'яже, то можна ситуацію виправити, помістивши плід на день в морозильну камеру. Після цього хурма стане м'якше і солодше. При цьому пропаде в'язкість.

Якщо ж хурма трохи в'яже, не варто відразу її ховати морозилку. Такі плоди корисні для щитовидної залози.

Коли починається сезон

Сезон хурми офіційно починається з вересня, коли з'являються перші азербайджанські та узбецькі фрукти. В інший же час можна купити іспанську хурму, яка, також росте в численних теплицях.

"Корольок" - це сорт хурми, який майже ніколи не в'яже. Усередині такий плід завжди темніше, тому і назва сорту - "шоколадний".

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