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Будьте осторожны: эти продукты не стоит употреблять людям с диабетом

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Пятница 15 октября 2021 13:01
Будьте осторожны: эти продукты не стоит употреблять людям с диабетом Врач назвала продукты, которые повышают сахар в крови (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Людям с диабетом второго типа необходимо избегать продуктов, которые повышают уровень сахара в крови. В первую очередь, это касается сладких напитков и продуктов с содержанием сахара.

Врач Шарлотта Нортон из Великобритании назвала несладкие продукты, которые могут повышать сахар в крови скрыто.

Первым в списке медик отметила йогурты с фруктовыми наполнителями. Она посоветовала избегать их любой ценой, так как в них содержится много сахара.

Также стоит избегать употребление сухофруктов, белого хлеба и белого риса.

"Когда дело доходит до диабета, фрукты часто неправильно воспринимают", - отметила Нортон.

Она объяснила, что сухофрукты не подходят для питания тем, у кого повышен уровень сахара в крови. Однако, виноград употреблять стоит, так как он служит отличным источником клетчатки для организма.

"Я не могу не подчеркнуть важность клетчатки. Поскольку потребление клетчатки замедляет процесс пищеварения, она помогает контролировать уровень сахара в крови. Такие продукты, как бобы, брокколи, авокадо и яблоки являются отличными источниками клетчатки", - добавила специалист.

Также врач посоветовала людям с диабетом второго типа употреблять некоторые продукты в большем объеме. Например, нежирного мяса или его заменителей – для тех, кому противопоказаны насыщенные жиры.

Основой здорового питания врач называет овощи, так как они способны насытить организм не только клетчаткой, но и витаминами и минералами.

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