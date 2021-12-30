Эксперты рассказали, почему не нужно сливать жидкость из банок с консервированным горошком
Эксперты не советуют сливать жидкость из банки с консервированным горошком и другими бобовыми. Ее можно тоже использовать для приготовления майонеза и других блюд.
Об этом сообщает Gastronom.
Жидкость из банки с консервированным горошком и другими бобовыми (фасоль, чичевица) называется аквафаба.
Во время консервирования бобовые подвергают тепловой обработке и растворимые части семян (бобов, горошин) вымываются в воду. Эту жидкость потом разливают в банки. Так получается аквафаба.
Аквафаба может заменить яичные белки во время приготовления майонеза, безе, зефира, шоколадного мусса и других блюд.
Интересно, что некоторые люди чувствуют специфичный запах бобов даже в блюдах и десертах после тепловой обработки. Проблему можно решить, если совсем немного добавить ваниль или лимонную кислоту.
Как хранить аквафабу
Хранить аквафабу можно в холодильнике 4-5 дней или можно заморозить ее в формочках для льда, а потом переложить готовые кубики в пищевой контейнер и вернуть в морозилку на хранение.
Майонез с аквафабой
Майонез на аквафабе получается легким. Кроме того, он подойдет для веганов. Он более жидкий, чем классический майонез, но хорошо подойдет для заправки салатов.
Для приготовления примерно 250 г майонеза нужно:
- 1 зубчик чеснока
- 60-70 мл аквафабы
- 12-14 бобов готового нута
- сок половины лимона
- 1 ст. л. дижонской горчицы
- 150 мл рафинированного подсолнечного масла
- 1-2 ст. л. оливкового масла "экстра вирджин" без сильного аромата и яркого вкуса
- листики 2 веточек укропа
- соль
Приготовление
- Чеснок необходимо натереть на мелкой терке. Все ингредиенты, кроме масел и укропа, нужно поместить в чашу блендера и взбить до однородной массы. Также нужно посолить.
- Постепенно подливайте подсолнечное масло. При этом продолжайте взбивать до однородной массы, которая должна загустеть. Изначально ваш майонез может быть не таким густым, как вы привыкли его видеть из магазина, но когда он постоит в холодильнике, то станет гуще.
- Теперь можно добавить оливковое масло и укроп, который нужно мелко нарезать. После чего все следует перемешать. Ваш майонез готов.
Напомним, мы писали о том, как приготовить идеальный майонез самостоятельно.