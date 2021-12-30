Експерти розповіли, чому не потрібно зливати рідину з банок з консервованим горошком
Експерти не радять зливати рідину з банки з консервованим горошком та іншими бобовими. Її можна також використовувати для приготування майонезу та інших страв.
Про це повідомляє Gastronom.
Рідина з банки з консервованим горошком і іншими бобовими (квасоля, чичевіца) називається аквафаба.
Під час консервування бобові піддають тепловій обробці і розчинні частини насіння (бобів, горошин) вимиваються в воду. Цю рідину потім розливають в банки. Так виходить аквафаба.
Аквафаба може замінити яєчні білки під час приготування майонезу, безе, зефіру, шоколадного мусу та інших страв.
Цікаво, що деякі люди відчувають специфічний запах бобів навіть в стравах і десертах після теплової обробки. Проблему можна вирішити, якщо зовсім небагато додати ваніль або лимонну кислоту.
Як зберігати аквафабу
Зберігати аквафабу можна в холодильнику 4-5 днів або можна заморозити її в формочках для льоду, а потім перекласти готові кубики в харчовий контейнер і повернути в морозилку на зберігання.
Майонез з аквафабою
Майонез на аквафабі виходить легким. Крім того, він підійде для веганів. Він більш рідкий, ніж класичний майонез, але добре підійде для заправки салатів.
Для приготування приблизно 250 г майонезу потрібно:
- 1 зубчик часнику
- 60-70 мл аквафабы
- 12-14 бобів готового нуту
- сік половини лимона
- 1 ст. л. діжонської гірчиці
- 150 мл рафінованої соняшникової олії
- 1-2 ст. л. оливкової олії "екстра вірджин" без сильного аромату і яскравого смаку
- листочки 2 гілочок кропу
- сіль
Приготування
- Часник необхідно натерти на дрібній тертці. Всі інгредієнти, крім масел і кропу, потрібно помістити в чашу блендера і збити до однорідної маси. Також потрібно посолити.
- Поступово підливайте соняшникову олію. При цьому продовжуйте збивати до однорідної маси, яка повинна загуснути. Спочатку ваш майонез може бути не таким густим, як ви звикли його бачити з магазину, але коли він постоїть в холодильнику, то стане густішим.
- Тепер можна додати оливкову олію і кріп, який потрібно дрібно нарізати. Після чого все слід перемішати. Ваш майонез готовий.
Нагадаємо, ми писали про те, як приготувати ідеальний майонез самостійно.