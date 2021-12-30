Експерти розповіли, чому не потрібно зливати рідину з банок з консервованим горошком

Експерти не радять зливати рідину з банки з консервованим горошком та іншими бобовими. Її можна також використовувати для приготування майонезу та інших страв.

Рідина з банки з консервованим горошком і іншими бобовими (квасоля, чичевіца) називається аквафаба.

Під час консервування бобові піддають тепловій обробці і розчинні частини насіння (бобів, горошин) вимиваються в воду. Цю рідину потім розливають в банки. Так виходить аквафаба.

Аквафаба може замінити яєчні білки під час приготування майонезу, безе, зефіру, шоколадного мусу та інших страв.

Цікаво, що деякі люди відчувають специфічний запах бобів навіть в стравах і десертах після теплової обробки. Проблему можна вирішити, якщо зовсім небагато додати ваніль або лимонну кислоту.

Як зберігати аквафабу

Зберігати аквафабу можна в холодильнику 4-5 днів або можна заморозити її в формочках для льоду, а потім перекласти готові кубики в харчовий контейнер і повернути в морозилку на зберігання.

Майонез з аквафабою

Майонез на аквафабі виходить легким. Крім того, він підійде для веганів. Він більш рідкий, ніж класичний майонез, але добре підійде для заправки салатів.

Для приготування приблизно 250 г майонезу потрібно:

1 зубчик часнику

60-70 мл аквафабы

12-14 бобів готового нуту

сік половини лимона

1 ст. л. діжонської гірчиці

150 мл рафінованої соняшникової олії

1-2 ст. л. оливкової олії "екстра вірджин" без сильного аромату і яскравого смаку

листочки 2 гілочок кропу

сіль

Приготування