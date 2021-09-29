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Эксперты рассказали, почему квашеную капусту в холодное время года надо есть каждый день

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Среда 29 сентября 2021 08:03
Эксперты рассказали, почему квашеную капусту в холодное время года надо есть каждый день Фото: квашенная капуста (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Осенью и зимой важно, чтобы организм получал витамины из пищи. Правильное питание поможет укрепить иммунитет и не болеть. Квашеная капуста будет способствывать этому.

Об этом сообщает портал "Наша мама".

10 причин есть квашенную капусту

1. В квашеной капусте много витамина С - в 100 г квашеной капусты - до 20 мг этого витамина. Также в ней много витамина А, витаминов группы В, витамина К, U и РР, макро- и микроэлементов - калий, кальций, цинк, селен, железо, йод, фосфор и натрий. Также она содержит пробиотики, пребиотики, клетчатку и ферменты.

2. Квашеная капуста помогает укрепить иммунитет и улучшить гормональный фон.

3. Она полезная для кишечника, поскольку помогает полезным бактериям размножаться в кишечнике. Они же свою очередь препятствуют росту патогенной микрофлоры.

4. Кислая капуста оказывает позитивное влияние на волосы и зубы, поскольку содержит витамин К.

5. Она полезная для сердечно-сосудистой системы. Витамины группы В помогают уменьшить уровень холестерина в организме.

6. Предотвращает запоры. Рассол, который получается при сквашивании капусты, обладает слабительным действием.

7. Помогает похудеть. У квашеной капусты низкая энергетическая ценность. Углеводы из нее не превращаются в жир.

8. Она полезная беременным и помогает легче перенести симптомы раннего токсикоза. Кроме того, она дает организму полезные ферменты.

9. Улучшает аппетит. Квашеную капусту рекомендуют употреблять всем, у кого плохой аппетит. Ее вкусовые свойства усиливают аппетит и обмен веществ.

10. Омолаживает. Она помогает печени вывести токсины из организма, а также омолаживает тело.

Кому нельзя есть кислую капусту

Не рекомендуется есть тем, у кого язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит с повышенной кислотностью, и повышенное давление. А также не рекомендуется при индивидуальной непереносимости, когда она вызывает у вас вздутие, метеоризм и сильный понос.

Детям можно давать квашеную капусту после 1 года - понемногу, наблюдая за реакцией организма.

Напомним, врач назвал неожиданный продукт от головной боли.

Ранее эксперты назвали полезные и вредные свойства популярного овоща.

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