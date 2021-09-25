Врач назвал неожиданный продукт от головной боли
Снять головную боль можно даже без таблеток. Для этого достаточно употребить в пищу некоторые продукты.
Такое неожиданное заявление сделал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы "О самом главном".
Какие продукты могут снять головную боль?
По словам специалиста, справиться с мигренеподобной головной болью может… острая пища. Если говорить более конкретно, то можно "полакомиться" перцем.
Эксперты связывают это с повышением активности болевых рецепторов.
"То есть их активность в одном месте повышается, и в результате человек перестает чувствовать боль в других местах", - объяснил диетолог.
При этом, есть нюанс: такая еда обычно помогает, если человек страдает от затылочной мигрени или головной боли при невралгии тройничного нерва.
"Достаточно давно известно, что от таких болей плохо помогают классические обезболивающие, а вот такие острые специи, как перец, чеснок, имбирь как раз оказывают выраженное обезболивающее действие", - отметил врач.
Что такое мигрень и как не допустить головной боли
Симптомы мигрени, на самом деле, легко описать. Она односторонняя, часто в лобно-височной области головы, интенсивная, пульсирующая, усиливается при перемене положения тела, физической нагрузке.
Чтобы избежать этого неприятного чувства специалисты рекомендуют время от времени:
- заниматься медитацией
- принимать контрастный душ
- вести активный образ жизни
- придерживаться режима сна
- принимать витамин В2, магний, рыбий жир и имбирь
- делать массаж плечевого и шейного отделов
- стараться сохранять спокойствие и меньше нервничать
- ограничить в меню богатые тирамином продукты.
Ранее сообщалось, что в конце сентября ожидаются магнитные бури, которые доставят неприятности со здоровьем многим людям - прогнозируются несколько ударов подряд, и одна из бурь достигнет красного уровня.
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