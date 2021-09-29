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Експерти розповіли, чому квашену капусту в холодну пору року треба їсти щодня

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Середа 29 вересня 2021 08:03
Експерти розповіли, чому квашену капусту в холодну пору року треба їсти щодня Фото: квашена капуста (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Восени і взимку важливо, щоб організм отримував вітаміни з їжі. Правильне харчування допоможе зміцнити імунітет і не хворіти. Квашена капуста буде сприяти цьому.

Про це повідомляє портал "Наша мама".

10 причин їсти квашену капусту

1. У квашеній капусті багато вітаміну С - в 100 г квашеної капусти - до 20 мг цього вітаміну. Також в ній багато вітаміну А, вітамінів групи В, вітаміну К, U і РР, макро - і мікроелементів - калій, кальцій, цинк, селен, залізо, йод, фосфор і натрій. Також вона містить пробіотики, пребіотики, клітковину і ферменти.

2. Квашена капуста допомагає зміцнити імунітет і поліпшити гормональний фон.

3. Вона корисна для кишечника, оскільки допомагає корисним бактеріям розмножуватися в кишечнику. Вони ж свою чергу перешкоджають зростанню патогенної мікрофлори.

4. Кисла капуста позитивно впливає на волосся і зуби, оскільки містить вітамін К.

5. Вона корисна для серцево-судинної системи. Вітаміни групи B допомагають зменшити рівень холестерину в організмі.

6. Запобігає запорам. Розсіл, який виходить при сквашуванні капусти, має проносну дію.

7. Допомагає схуднути. У квашеної капусти низька енергетична цінність. Вуглеводи з неї не перетворюються в жир.

8. Вона корисна вагітним і допомагає легше перенести симптоми раннього токсикозу. Крім того, вона дає організму корисні ферменти.

9. Покращує апетит. Квашену капусту рекомендують вживати всім, у кого поганий апетит. Її смакові властивості підсилюють апетит і обмін речовин.

10. Омолоджує. Вона допомагає печінці вивести токсини з організму, а також омолоджує тіло.

Кому не можна їсти кислу капусту

Не рекомендується їсти тим, у кого виразка шлунка і дванадцятипалої кишки, гастрит з підвищеною кислотністю, і підвищений тиск. А також не рекомендується при індивідуальній непереносимості, коли вона викликає у вас здуття, метеоризм і сильний пронос.

Дітям можна давати квашену капусту після 1 року - потроху, спостерігаючи за реакцією організму.

Нагадаємо, лікар назвав несподіваний продукт від головного болю.

Раніше експерти назвали корисні і шкідливі властивості популярного овоча.

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