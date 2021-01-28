Эксперты рассказали, как определить некачественную колбасу: полезные советы

Купить качественный продукт в супермаркетах становится все сложнее, так как даже высокая цена не гарантирует натуральные ингредиенты. Специалисты рекомендуют не увлекаться колбасными изделиями, так как они вредны для здоровья. Но иногда хочется полакомиться деликатесами или нужно купить колбасу для бутербродов в дорогу.

В современных супермаркетах разнообразие колбасных изделий велико: вареная, полукопченая, сырокопченая, варено-копченая, сосиски, сардельки, кровянка и многое другое. Как отличить качественный продукт, рассказали в издании Lime.

Место покупки. Обратите внимание на то, что качественную колбасу не продают на стихийных рынках и ярмарках, а также в переходах. Также не стоит покупать колбасу там, где нет холодильника – она может испортиться в процессе транспортировки и продажи.

Цвет продукта. Натуральный продукт из мяса не может быть ярко-розового или красного цвета. Если цвет продукта насыщенный – значит в нем есть красители и консерванты.

Упаковка. Колбаса должна быть чистая и сухая, а на этикетке должен быть указан адрес производства, логотип производителя, состав, вес, условия хранения и маркировка с датой изготовления и срок годности. Все ингредиенты обычно перечисляют в порядке уменьшения веса, а это значит, что на первом месте должны быть мясные компоненты. Если в первых строчках есть соя, сало или другие наполнители – это ставит качество продукта под сомнение.

Оболочка. Она должна быть натуральной, белковой или целлюлозной. Должна плотно прилегать и не отделяться от содержимого колбасы, а срез не должен быть масляным и рыхлым.

Перед покупкой сдавите колбасу руками – если деформация сильная, то качество продукта низкое. Если выступили капельки воды – содержание мяса небольшое. Если в составе колбасы есть сало, то оно должно быть белого цвета, а не розовое или желтое.

По возможности понюхайте колбасу перед покупкой. Запах должен быть не сильно навязчивым. Если он очень насыщенный, то там может быть замаскировано старое мясо или сало с помощью специй и усилителя вкуса.

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