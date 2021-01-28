Експерти розповіли, як визначити неякісну ковбасу: корисні поради

Купити якісний продукт у супермаркетах стає все складніше, оскільки навіть висока ціна не гарантує натуральні інгредієнти. Фахівці рекомендують не захоплюватися ковбасними виробами, через те, що вони шкідливі для здоров'я. Але іноді хочеться поласувати делікатесами чи потрібно купити ковбасу для бутербродів в дорогу.

В сучасних супермаркетах різноманітність ковбасних виробів велика: варена, напівкопчена, сирокопчена, варено-копчена, сосиски, сардельки, кров'янка та багато іншого. Як відрізнити якісний продукт, розповіли у виданні Lime.

Місце покупки. Зверніть увагу на те, що якісну ковбасу не продають на стихійних ринках і ярмарках, а також в переходах. Також не варто купувати ковбасу там, де немає холодильника – вона може зіпсуватися в процесі транспортування та продажу.

Колір продукту. Натуральний продукт з м'яса не може бути яскраво-рожевого або червоного кольору. Якщо колір продукту насичений – значить в ньому є барвники та консерванти.

Упаковування. Ковбаса повинна бути чиста і суха, а на етикетці має бути зазначено адресу вироблення, логотип виробника, склад, вага, умови зберігання і маркування з датою виготовлення і термін придатності. Всі інгредієнти зазвичай перераховують за зменшенням ваги, а це значить, що на першому місці повинні бути м'ясні компоненти. Якщо в перших рядках є соя, сало або інші наповнювачі – це ставить якість продукту під сумнів.

Оболонка. Вона повинна бути натуральною, білкова або целюлозна. Повинна щільно прилягати та не відділятися від вмісту ковбаси, а зріз не повинен бути масляним і пухким.

Перед покупкою стисніть ковбасу руками – якщо деформація сильна, то якість продукту низька. Якщо виступили крапельки води – вміст м'яса невеликий. Якщо в складі ковбаси є сало, то воно повинно бути білого кольору, а не рожеве або жовте.

По можливості понюхайте ковбасу перед покупкою. Запах має бути не надто нав'язливим. Якщо він дуже насичений, то там може бути замасковано старе м'ясо або сало за допомогою спецій і підсилювача смаку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти повинні бути в раціоні жінок після 40 років.