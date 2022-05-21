Эксперты рассказали, когда нельзя поливать помидоры: это сохранит урожай

Как правильно поливать помидоры

Помидоры выращивает большинство дачников, но правила относительно полива пасленовой культуры знают примерно 20-30%.

Эксперты говорят, что томаты не любят засушливую почву, но любят сухой воздух. Поэтому влажность земли - 85-90%, а воздуха - 50%. Недостаток воды заметен невооруженным глазом: листья скручиваются, цветки осыпаются.

К тому же избыток также виден: плоды чернеют и опадают.

Специалисты сообщают, что после высадки в грунт помидоры поливают обильно и оставляют без воды на 2-3 дня. После этого снова поливают и полив проводят 1-2 раза в неделю.

В частности, низкорослым сортам достаточно 2-3 литра на куст, гигантам нужно не менее 10 литров. Также некоторые эксперты рекомендуют поливать раз в 5-7 дней даже в засушливые дни. Но здесь важно наблюдать за растениями и по видимым признакам определять, нужно ли поливать.

Как ухаживать за помидорами (freepik)

Лучше всего поливать помидоры рано утром, под корень, а затем разрыхлить почву.

Важно, что воду для полива лучше использовать теплую. Нельзя лить на кусты холодную воду из шланга, ведь это потеря 50% урожая.

Также лучшим вариантом для полива томатов - капельный и почва всегда будет влажной.

Летом для ухода за помидорами в открытом грунте потребуется всего две основных подкормки:

Когда плоды активно набирают массу: по одному спичечному коробку аммиачной селитры и сернокислого калия на 10 л воды. Расход - 3 л на куст;

Через 20 - 30 дней после первой: те же удобрения в тех же дозах.

Эксперты отмечают, что повысить качество и вкус плодов поможет настой золы: 2 стакана заливают 10 л теплой воды и выдерживают 5 часов. Настоем полить растения под корень. И так все лето, через каждые 10 - 12 дней.