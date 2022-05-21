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Эксперты рассказали, когда нельзя поливать помидоры: это сохранит урожай

Как ухаживать за помидорами (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто во время дачного сезона многие люди не знают, как правильно поливать помидоры. Это очень важно, ведь от этого зависит будущий урожай.

Об этом сообщает Ukr.Media.

Как правильно поливать помидоры

Помидоры выращивает большинство дачников, но правила относительно полива пасленовой культуры знают примерно 20-30%.

Эксперты говорят, что томаты не любят засушливую почву, но любят сухой воздух. Поэтому влажность земли - 85-90%, а воздуха - 50%. Недостаток воды заметен невооруженным глазом: листья скручиваются, цветки осыпаются.

К тому же избыток также виден: плоды чернеют и опадают.

Специалисты сообщают, что после высадки в грунт помидоры поливают обильно и оставляют без воды на 2-3 дня. После этого снова поливают и полив проводят 1-2 раза в неделю.

В частности, низкорослым сортам достаточно 2-3 литра на куст, гигантам нужно не менее 10 литров. Также некоторые эксперты рекомендуют поливать раз в 5-7 дней даже в засушливые дни. Но здесь важно наблюдать за растениями и по видимым признакам определять, нужно ли поливать.

Как ухаживать за помидорами (freepik)

Лучше всего поливать помидоры рано утром, под корень, а затем разрыхлить почву.

Важно, что воду для полива лучше использовать теплую. Нельзя лить на кусты холодную воду из шланга, ведь это потеря 50% урожая.

Также лучшим вариантом для полива томатов - капельный и почва всегда будет влажной.

Летом для ухода за помидорами в открытом грунте потребуется всего две основных подкормки:

  • Когда плоды активно набирают массу: по одному спичечному коробку аммиачной селитры и сернокислого калия на 10 л воды. Расход - 3 л на куст;
  • Через 20 - 30 дней после первой: те же удобрения в тех же дозах.

Эксперты отмечают, что повысить качество и вкус плодов поможет настой золы: 2 стакана заливают 10 л теплой воды и выдерживают 5 часов. Настоем полить растения под корень. И так все лето, через каждые 10 - 12 дней.

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