Експерти розповіли, коли не можна поливати помідори: це збереже врожай

Як правильно поливати помідори

Помідори вирощує більшість дачників, але правила щодо поливу пасльонової культури знають приблизно 20-30%.

Експерти кажуть, що томати не люблять посушливий ґрунт, але люблять сухе повітря. Тому вологість землі - 85-90%, а повітря - 50%. Нестача води помітна неозброєним оком: листя скручується, квітки обсипаються.

До того ж надлишок також видно: плоди чорніють і опадають.

Фахівці повідомляють, що після висадки в ґрунт помідори поливають рясно і залишають без води на 2-3 дні. Після цього знову поливають та полив проводять 1-2 рази на тиждень.

Зокрема, низькорослим сортам достатньо 2-3 літра на кущ, гігантам потрібно щонайменше 10 літрів. Також деякі експерти рекомендують поливати раз на 5-7 днів навіть у посушливі дні. Але тут важливо спостерігати за рослинами та за видимими ознаками визначати, чи потрібно поливати.

Як доглядати за помідорами (freepik)

Найкраще поливати помідори рано-вранці, під корінь, а потім розпушити ґрунт.

Важливо, що воду для поливу краще використати теплу. Не можна лити на кущі холодну воду із шланга, адже це втрата 50% урожаю.

Також найкращим варіантом для поливу томатів - краплинний та грунт завжди буде вологим.

Влітку для догляду за помідорами у відкритому ґрунті потрібно всього дві основних підживлення:

Коли плоди активно набирають масу: по одному сірниковому коробку аміачної селітри і сірчанокислого калію на 10 л води. Витрати - 3 л на кущ;

Через 20 - 30 днів після першого: ті ж добрива в тих же дозах.

Експерти зазначають, що підвищити якість і смак плодів допоможе настій попелу: 2 склянки заливають 10 л теплої води і витримують 5 годин. Настоєм полити рослини під корінь. І так все літо, через кожні 10 - 12 днів.