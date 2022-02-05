Експерти розповіли, який сир не можна їсти під час вагітності

Жіноче тіло має все потрібне для того, щоб виносити здорову дитину. Але повноцінне харчування й відмова від деяких продуктів допоможуть матері якнайкраще виконати свою місію. Зокрема, лікарі радять відмовитись від деяких молочних продуктів.

Який сир можна їсти вагітним

Так, вагітнім можна їсти сири, які виготовлені з пастеризованого молока. Все тому, що вони багаті на білок, вітаміни групи B та інші мікроелементи.

Також лікарі кажуть, що корисними є м'які сорти сирів: сир, рікота, халумі, маскарпоне, козячі, білі та вершкові.

До того ж тверді сири теж можна іноді вживати. Важливо не купувати сири невідомих виробників.

Заборонені сири

Під час вагітності не можна їсти сири в основному з білою або блакитною пліснявою. Причиною є те, що вони не містять клітковини, тому вони можуть викликати запори й мігрені.

Окрім того, медики кажуть, що м'які сири з білою шкіркою також перебувають під забороною. Такий продукт виготовляють із непастеризованого коров'ячого молока з додаванням цвілі. Тому наявність у них живих бактерій може бути небезпечною для плода.

Фахівці пояснили, що до народження дитини краще відмовитися від горгонзоли, рокфору, брі та бринзи.

Додамо, що до списку продуктів, які не можна вживати під час вагітності, входять сирі яйця, продукти, які містять сирий білок чи жовток, зокрема тісто для випікання.

Вагітним важливо не лише відмовитися від певних продуктів. Також варто звернути увагу на те, що ви п’єте. Напої з підвищеним умістом кофеїну підпадають під заборону.