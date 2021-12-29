Эксперты рассказали, какие мандарины самые сладкие

Нужно внимательно проверить мандарины, чтобы они не были гнилыми. На ощупь плоды должны быть упругими. Также можно попросить продавца показать, насколько легко отделяется кожура и пористая ли она.

Чем тяжелее мандарин, тем он слаще и сочнее. Кроме того, смотрите на форму плодов. Она должны быть примерно одинаковой для одного сорта. У самых сладких плодов кожура красноватая. Чем светлее мандарины, тем они кислее.

Какие мандарины самые сладкие?

Минеола

Минеола представляет собой гибрид, который получили в результате скрещивания марокканского мандарина сорта "Танжерин" с грейпфрутом сорта "Дункан".

Плоды по форме напоминают грушу. У них яркий оранжевый окрас с красноватым оттенком. Такие мандарины имеют очень тонкую кожуру и много косточек. На вкус они кисло-сладкие с преобладанием сладости в послевкусии.

Клементин

Это гибрид мандарина и апельсина. Сорт получили в начале ХХ века. Клементины сочнее и слаще чем другие сорта мандаринов. Плоды мелкие, и у них тонкая глянцевая кожура. Также очень много косточек.

Энкор

У этих мандарин непрезентабельный вид, но отличные вкусовые характеристики. На кожуре плодов находятся темные пятна, и часто люди думают, что это дефект. Такие мандарины чаще всего можно встретить в небольших садах.

Вкусовые качества мандарин также зависят от страны, в которой их вырастили.

Абхазские мандарины кисло-сладкие и имеют вкус с выраженной кислинкой в послевкусии. Они небольшие по размеру, желто-оранжевого цвета, сочные. На шкурке такого мандарина можно заметить пятнышки зеленоватого цвета и прожилки. С них легко снимать кожуру, и косточек в них мало.

Мандарины из Испании обычно крупные, с толстой кожурой, которая легко очищается. Они имеют ярко оранжевый цвет. Плоды сочные, кисло-сладкие, и в них немного косточек.

В турецких мандаринах много косточек. Плоды небольшие, кожура тонкая и отделяется с трудом. Чем интенсивнее окраска, тем такие мандарины слаще.

У марокканских мандаринов приплюснутая форма и у них золотисто-оранжевый цвет. Такие мандарины не содержат косточек, а их кожура легко снимается.