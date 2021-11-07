Эксперты рассказали, как не дать себя обмануть при взвешивании товаров на весах

Недобросовестные продавцы не редко используют несертифицированные торговые электронные весы или "подкрученные" весы, с помощью которых они обманывают покупателей при взвешивании товаров.

Об этом сообщает главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области.

Требуйте от продавца документы, которые подтверждают прохождение средствами измерения поверки и оценки соответствия.

Избегайте взвешивания товара на весах неизвестного происхождения, с отсутствующей маркировкой и поверочным клеймом.

Эксперты призывают украинцев быть внимательными во время покупок на рынках товара на вес.

При этом согласно "Правилам торговли на рынках", дирекция рынка обязана установить на доступном месте исправные контрольные весы с соответствующей информационной табличкой.

"Во многих случаях взвешивание товаров действительная погрешность весов в 10-20 раз превышает пределы допустимой погрешности", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине рекордно начали расти цены на лук. В частности, подорожание стартовало с конца октября, но наиболее заметно цены повысились в первые дни ноября.

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