Эксперты рассказали, как часто нужно менять губку для мытья посуды

Губки для мытья посуды домохозяйки используют ежедневно. Однако, они являются настоящим рассадником бактерий, поэтому важно регулярно менять их для лучшей гигиены.

Во время многократного использования губки в ней скапливается грязь, который может повредить поверхности, которые вы пытаетесь очистить.

В частности, когда губка начинает менять цвет или неприятно пахнуть, необходимо ее почистить. Для этого поместите ее в корзину для столовых приборов в посудомоечной машине или в стиральную машинку при 60°C.

Также губку можно замочить в мыльной воде и положить в микроволновую печь на 2 минуты.

Как часто нужно менять кухонные губки

Если вы ежедневно моете посуду губкой, то ее рекомендуется менять каждые две недели. Однако, если губка используется для очистки поверхностей, таких как раковина, то менять ее нужно каждые два месяца. Это только при условии, если вы регулярно чистите и дезинфицируете ее.

Кроме того, эксперты рекомендуют выбросить губку при первых признаках ее повреждения.

Как сделать так, чтобы губка служила дольше

Для того, чтобы губка служила дольше, нужно каждый раз как можно сильнее отжимать ее после использования и не класть в емкость с водой, поскольку влажность порождает бактерии.

Также нужно давать губке хорошо высохнуть, чтобы она не имела неприятный запах.

Эксперты рекомендуют менять губку каждые две недели.