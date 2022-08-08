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Експерти розповіли, як часто потрібно змінювати губку для миття посуду

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Понеділок 08 серпня 2022 11:01
Експерти розповіли, як часто потрібно змінювати губку для миття посуду Як часто потрібно змінювати губку для миття посуду (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Губки для миття посуду домогосподині використовують щодня. Однак, вони є справжнім розсадником бактерій, тому важливо регулярно міняти їх для кращої гігієни.

Про це пише Sante Plusmag.

Під час багаторазового використання губки у ній накопичується бруд, який можуть пошкодити поверхні, які ви намагаєтеся очистити.

Зокрема, коли губка починає змінювати колір або неприємно пахнути, необхідно її почистити. Для цього помістіть її в кошик для столових приборів у посудомийній машині або в пральну машинку при 60°C.

Також губку можна замочити у мильній воді та покласти у мікрохвильову піч на 2 хвилини.

Як часто потрібно міняти кухонні губки

Якщо ви щодня миєте посуд губкою, то її рекомендується міняти кожні два тижні. Однак, якщо губка використовується для очищення поверхонь, таких як раковина, то замінювати її потрібно кожні два місяці. Це лише за умови, якщо ви регулярно чистите та дезінфікуєте її.

Крім того, експерти рекомендують викинути губку при перших ознаках її пошкодження.

Як зробити так, щоб губка служила довше

Для того, щоб губка служила довше, потрібно кожного разу якомога сильніше віджимати її після використання і не класти в місткість з водою, оскільки вологість породжує бактерії.

Також потрібно давати губці добре висохнути, щоб вона не мала неприємний запах.

Експерти рекомендують міняти губку кожні два тижні.

Раніше ми повідомляли, чому губки для миття посуду різного кольору.

Також ми писали, як позбутися від неприємних запахів у квартирі.

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